Motociclista denuncia accidente por señalización vial en Barranquilla

Lo que parecía una mañana común terminó en un accidente con consecuencias graves. Tatiana Hernández, ingeniera civil barranquillera, se dirigía a su trabajo cuando perdió el control de su motocicleta al pasar sobre una señal de piso recién pintada. El hecho ocurrió en la carrera 21 con calle 48, donde, según relató la afectada, la pintura de la demarcación vial aún estaba húmeda tras la lluvia de la madrugada.

“Me dispuse a girar, puse la direccional y reduje la velocidad. De repente sentí que la llanta trasera patinó y la moto empezó a moverse sin control. Traté de estabilizarla, pero caí con fuerza y sentí un golpe muy fuerte en la rodilla derecha. Recuerdo estar en el suelo, en shock, mientras un policía que pasaba por la zona me ayudaba. Gracias a Dios los carros que venían detrás alcanzaron a frenar. Al día siguiente tuvieron que operarme y ahora tengo 30 días de incapacidad. No puedo mover la rodilla y el proceso de recuperación será largo”, relató Tatiana.

Su denuncia se volvió viral

Tatiana decidió compartir su experiencia en TikTok, donde su video alcanzó cientos de comentarios y reproducciones en pocas horas. En la publicación, se observa la zona del accidente y la superficie del pavimento visiblemente resbaladiza.

“Las personas que me auxiliaron, varios de ellos motociclistas, me contaron que también se habían caído por lo mismo. Me decían: ‘esas señales son un peligro, cuando están mojadas parecen jabón’. Y es cierto, están en toda la ciudad. Cuando llegué a la clínica, después de mí ingresaron al menos tres personas más con accidentes similares. Por eso creo que es urgente evaluar los materiales que se están usando y buscar una pintura más segura. Los motociclistas, ciclistas y hasta quienes usan patinetas somos los más expuestos, y hay que evitar que sigan ocurriendo tantos accidentes”, dijo.

Llamado a las autoridades

La ingeniera hizo un llamado al Distrito y a la Secretaría de Tránsito para que revisen los estándares técnicos de la pintura empleada en la vía.

Además, espera que su caso sirva para prevenir nuevos siniestros, especialmente entre quienes se movilizan en motocicletas, bicicletas o patinetas eléctricas, cada vez más comunes en la ciudad.