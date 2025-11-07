Mintrabajo impone medida preventiva a la ETB y convoca mesa de diálogo por despidos laborales

El Ministerio del Trabajo impone una medida preventiva y transitoria a la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), con el fin que se suspenda actuaciones de terminación de contratos de trabajo sin justa causa que se encuentren en curso de igual manera, desde el ministerio dicen que esta decisión busca proteger los derechos laborales y colectivos de los trabajadores.

De igual manera, desde el ministerio ordenaron informar el estado de los procesos en curso y remitir el listado de terminaciones de contrato realizadas este año. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que se convocará una mesa de diálogo entre la empresa, la organización sindical Sintratelefonos y el Ministerio del Trabajo, para acordar acciones correctivas que aseguren el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto a la libertad sindical.

“Con este acto administrativo verificaremos las actuaciones de la ETB en materia de despidos, retiros voluntarios, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical y cumplimiento de la normatividad laboral, así como para identificar y eliminar posibles prácticas que afecten derechos ciertos e indiscutibles o que constituyan actos de injerencia o discriminación”, agregó el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

“Se levantará si se evidencia de manera verificable y documentada que no existe vulneración a derechos ciertos e indiscutibles, ni a fueros laborales o constitucionales, ni afectaciones a estabilidades laborales reforzadas, ni otras garantías del orden jurídico laboral colombiano”, dijo el director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez Ramírez.

Le puede interesar: Prosperidad Social anunció un aumento en la cobertura del programa Colombia Mayor

Mintrabajo abre investigación para sancionar al deportivo Pereira por incumplir suspensión de actividades

El Ministerio del Trabajo inició una investigación con fines sancionatorios contra el Club Deportivo Pereira por incumplir la suspensión de actividades ordenada previamente, esta acción se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores.

“Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, indicó Andrés Piedrahita Gutiérrez, director territorial en Risaralda del Ministerio de Trabajo.

Durante el desarrollo de la investigación, se exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.

Comunicado oficial del Ministerio de Trabajo sobre la actualidad de Deportivo Pereira

Esta situación se produjo después de que el técnico Rafael Dudamel se viera en la obligación de alinear al equipo Sub-20 en los compromisos frente a Águilas Doradas y Deportivo Pasto, donde ‘El Matecaña’ recibió 9 goles y anotó 1.

DIM viajó a Pereira

Según el itinerario de ‘El Poderoso de la Montaña’, el viernes 7 de noviembre a las 9:30 am, el equipo viajó rumbo a la capital de Risaralda, desde el aeropuerto José María Córdoba.

El compromiso está programado ese día desde las 4:00 pm en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Aunque la disputa del compromiso está en duda, los jugadores de Medellín deben presentarse al escenario deportivo, en el día y en la hora asignada por Dimayor.