Mintrabajo anuncia inspección en aeropuertos de Colombia por denuncias de controladores aéreos

En la Luciérnaga de Caracol Radio, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, anunció que ordenó una inspección simultánea en todos los aeropuertos del país, por las denuncias recibidas por parte de controladores aéreos de distintas terminales, quienes alertan la precarización laboral en sus lugares de trabajo.

“Esa inspección deberá conducir a la apertura de investigaciones en el ministerio, si hay lugar para ello, y a las sanciones correspondientes, si encontramos que estas situaciones anómalas son de gravedad. Y por supuesto, ello va a implicar también un plan de mejoramiento de las condiciones laborales de estos trabajadores”, informó el ministro.

Indicó que este es un asunto especialmente crítico, no solo por los controladores, sino porque de ellos y de sus condiciones laborales depende, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del transporte aéreo en el país.

Este anuncio se da luego de qué la agremiación de controladores aéreos enviaran una carta al presidente Gustavo Petro alertando que la Aerocivil, mantiene a servidores públicos en sus cargos por encima del mandato legal, es decir allí permanecen personas de más de 60 años en servicio, cuando sobre ellos rige un régimen especial.

A esto se suma que cuentan con cortos espacios para realizar pausas activas, y se concentra el trabajo que realizan durante varias horas, causando agotamiento en los trabajadores.