Katy Perry lanza “Bandaids”: una curita emocional

La superestrella del pop Katy Perry lanza “Bandaids”, su nuevo sencillo, en medio de su gira mundial The Lifetimes Tour.

Este tema representa su primer lanzamiento desde el álbum “143”, publicado en septiembre de 2024, y llega sin promoción previa, como una declaración emocional y artística.

“Bandaids” es una metáfora de sanación. El título, que significa “curitas”, refleja el proceso de reparar heridas emocionales tras el fin de su relación con el actor Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Dove. La canción fue producida por Greg Kurstin, Cirkut y Andrew Watt, y escrita por Perry, quien ha descrito este lanzamiento como el inicio de una nueva etapa más madura en su carrera.

El videoclip, dirigido por Christian Breslauer, rinde homenaje a la saga de terror “Destino Final”, mostrando a Perry en situaciones absurdas y peligrosas: su mano atrapada en un triturador de basura, cordones enredados en una escalera eléctrica, y un tronco que la golpea mientras conduce. Estas escenas funcionan como metáforas visuales de los obstáculos emocionales que enfrentó en su relación.

La letra de “Bandaids” es profundamente introspectiva:“Juro por Dios que lo intenté / No quedó piedra sin remover / No es lo que hiciste, es lo que no hiciste”, canta Perry, revelando su vulnerabilidad y fuerza. También hay espacio para la nostalgia:“Éramos perfectos hasta que dejamos de serlo / Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría”.

El sencillo llega tras la tibia recepción crítica de “143”, un álbum que debutó en el top 10 de Billboard pero fue calificado como uno de los puntos más bajos de su carrera. Con “Bandaids”, Perry busca reconectar con su esencia artística, transformando el dolor en arte y reafirmando su lugar en el pop contemporáneo.

“Bandaids” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y promete convertirse en un himno de resiliencia para quienes han amado y han tenido que sanar.