Santa Marta activa Alerta Amarilla Hospitalaria tras inicio de la IV Cumbre CELAC–UE

Santa Marta

Santa Marta está preparada para IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea -CELAC – UE- y sus eventos conexos, es por eso que la Alcaldía de Santa Marta, con el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, ha declarado la activación de la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda la red pública y privada del Distrito, a partir del jueves 6 de noviembre hasta el 12 de noviembre de 2025.

La Secretaría de Salud afirmó que, esta decisión se adopta en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE-, la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, IPS y EPS privadas, organismos de socorro, y demás entidades del sector, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a posibles incidentes de carácter sanitario, epidemiológico o de emergencias médicas durante la cumbre internacional.

Acciones operativas y alcance de la Alerta

La Alerta Amarilla Hospitalaria contempla la activación de los planes de contingencia institucionales, que incluyen la disponibilidad permanente de servicios de urgencias y ambulancias básicas y medicalizadas; refuerzo del personal médico, asistencial y de apoyo logístico en los principales centros de atención.

De igual forma, el aseguramiento de camas hospitalarias, unidades de cuidado intensivo y salas de observación; activación continua del CRUE Distrital, como centro de coordinación para la atención y referencia de pacientes; monitoreo epidemiológico permanente, con especial vigilancia sobre enfermedades transmisibles y eventos de interés en salud pública; verificación sanitaria de establecimientos de alto flujo turístico y gastronómico, en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Asimismo, la Secretaría de Salud Distrital, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, ha dispuesto equipos de respuesta rápida y puntos de atención prioritaria en zonas estratégicas, especialmente en los sectores donde se concentrarán los eventos oficiales y delegaciones internacionales.

Esta medida hace parte de la estrategia de preparación y respuesta intersectorial que lidera la administración distrital, en coordinación con la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la Policía Nacional y las autoridades del orden nacional.