Familiares de personas desaparecidas en Bogotá exigen respuesta por parte de la Fiscalía

Cerca de 40 a 50 personas realizaron un plantón frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que la entidad les de respuesta sobre los casos de desapariciones de sus familiares.

La marcha que inició a las 10:30 de la mañana frente a la estatua de Jaime Garzón, en la Avenida La Esperanza, cerca a Corferias inició su recorrido hacia la Fiscalía en medio de gritos y peticiones por parte de los asistentes.

Una de las personas que estuvo frente a la movilización, fue Manuel Afanador, padre de la niña Valeria Afanador, quien fue encontrada sin vida en el rio Frio cerca a su colegio.

“Estamos acá más de 10 familias que nos hemos unido en una sola voz. Estamos acá, vamos a hacer un plantón frente a la Fiscalía, frente al búnker de la Fiscalía, con el único objetivo de exigirle a la Fiscalía verdad, celeridad y justicia para cada uno de nuestros casos. Estamos hablando de familias desaparecidas, familias asesinadas en mi caso, de los cuales hoy en día la impunidad está prevaleciendo en cada uno de estos casos y no estamos dispuestos a permitirlo”, aseguró.

Manuel, aseguró que ya se cumplen 86 días desde que su hija desapareció en el Gimnasio Campestre de Los Laureles en Cajicá y no ha habido ningún cambio en la investigación.

“Mi hija desapareció desde el colegio, apareció muerta el día 29 de agosto. Y hasta hoy la investigación, que en teoría está priorizada, no tiene un solo resultado. no hay un solo indicio no hay una sola línea de investigación lo suficientemente fuerte y no estamos dispuestos a permitir que nuestra hija sea un número más para la Fiscalía General”, advirtió.

Asimismo, en este punto se encontraban los familiares de la menor Ayelen Sofia Páez, de 16 años, quien ya cumple 3 meses desaparecida.

“Hasta el momento ya vamos a cumplir tres meses de la búsqueda de mi hija y no hemos tenido respuestas de ninguna entidad. Ninguna entidad nos ayuda, nos apoya. Cuando yo me acerco a preguntar me dicen, estamos trabajando en eso, pero yo no veo que estén trabajando en eso. No sé si nosotros como víctimas, por llamarnos de esa manera, nos mantienen como al margen de sus trabajos o sus investigaciones, pero yo hasta el momento no sé el avance de la búsqueda de mi hija”, afirmó Claudia, mamá de la menor.

Por su parte, los padres de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena desde el pasado mes de abril, pidieron justicia para su hija, pues aseguran que la Fiscalía tiene información, pero no ha querido suministrarla.

“Pidiéndole resultados a la fiscalía porque se supone que en nuestro caso han hecho investigaciones, tienen información, qué pudo haber sucedido, qué pasó con Tatiana, dónde está Tatiana, pero nunca nos han dado un resultado oficial. Entonces queremos respuestas, queremos justicia, porque no sé si es que las personas que tienen nuestro caso no son papás y no les duele lo que estamos viviendo nosotros, entonces lo que queremos es que ellos nos den algún resultado, alguna respuesta y en nuestro caso sabemos que ya hay información, pero no la han querido suministrar”, afirmaron.

Como estas son muchas las personas que asistieron a este plantón exigiendo efectividad por parte de la entidad y que los ayuden con la búsqueda de sus familiares.