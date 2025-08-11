Reportan hallazgo de segundo joven que se encontraba desaparecido en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Cartagena

Tras casi un mes de no tener noticias de su paradero, se reportó en las últimas horas el hallazgo de otro de los cinco jóvenes que se encontraba desaparecido en el municipio de Santa Rosa de Lima, siendo así el segundo en aparecer.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Informaciones preliminares confirmaron que el joven habría llegado por sus propios medios a la población en la noche del viernes 8 de agosto. De acuerdo con fuentes cercanas, se evidenció un cambio notorio en su salud pues está más delgado y con un corte de cabello diferente.

El pasado sábado 2 de agosto se había reportado la aparición de uno de los cinco jóvenes que se encontraba desaparecido. Se conoció que el primero en aparecer sería un menor de edad, quien también llegó por sus propios medios vía terrestre a Santa Rosa, después de ser liberado por sus captores en una zona apartada desconocida del departamento del Cesar.

El menor de edad quedó bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia, con el propósito de garantizar su seguridad y el restablecimiento de sus derechos.

¿Cómo desaparecieron?

El pasado sábado 19 de julio los cinco jóvenes habrían abordado un bus interdepartamental en la Terminal de Transportes de Cartagena con destino a Bosconia, Cesar, donde les ofrecieron una supuesta laboral de dos millones de pesos quincenales asociadas a presuntas actividades de construcción.

Familiares de los desaparecidos denunciaron que esa oferta laboral habría sido realizada por tres jóvenes que residen en Santa Rosa de Lima, quienes hoy se encuentran en las calles del municipio sin ningún problema.

Hasta el momento no se ha confirmado si un grupo armado organizado tendría retenidos a los tres jóvenes que aún continúan desaparecidos.