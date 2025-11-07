¿Dónde es mejor ubicar una planta de romero?: Este lugar activa la riqueza en su hogar, según el Feng Shui / Johner Images

Según el Feng Shui, la antigua disciplina oriental que se enfoca en la armonía de los espacios, la planta de romero es considerada como una gran promotora de la claridad mental, la protección energética y la circulación de la buena fortuna. Colocarlo en puntos específicos del hogar permite reforzar el flujo de energía positiva y favorecer nuevas oportunidades en lo personal y económico.

Lea también: ¿Cómo reproducir la planta ‘lengua de suegra’? Tipo de tierra y beneficios según la NASA

Además de su aroma fresco, el romero tiene la capacidad de “elevar” la energía del ambiente, despejar tensiones y estimular la sensación de bienestar. Se le asocia con la revitalización y el movimiento, cualidades esenciales para mantener la prosperidad activa dentro del hogar.

En el Feng Shui el romero es un elemento que ayuda a equilibrar el entorno y favorecer la conexión con la vitalidad. Su presencia funciona como un recordatorio de crecimiento constante y renovación.

¿Cómo potenciar el efecto?:

Para potenciar su efecto, se puede usar en maceta. Muchas personas eligen atarlo con hilo rojo, símbolo de protección en la tradición china, o colocarlo en recipientes de vidrio para mantener su frescura visual. Lo importante es evitar que se marchite: si pierde aroma o color, se recomienda reemplazarlo.

Romero. Cortesía: Getty Images / Tom Merton Ampliar

Le puede interesar: No es café ni cascará de huevo: Este es el mejor abono casero para ‘resucitar’ sus plantas

Los 4 mejores lugares para ubicar el romero y atraer abundancia:

Cerca de la puerta de entrada: ubicar una maceta pequeña junto al acceso principal ayuda a filtrar la energía que ingresa al hogar. Según el Feng Shui, esto permite dejar “afuera” la pesadez y atraer vibraciones más prósperas y ligeras. En la cocina: este ambiente está vinculado con el sustento y la nutrición. Poner romero cerca de la mesada o la ventana refuerza la idea de que el alimento (y lo que representa: la abundancia) fluye sin falta. En el área de trabajo o estudio: su aroma estimula la memoria, la concentración y la claridad para resolver problemas. Tener una ramita o una planta pequeña en el escritorio ayuda a mantener el enfoque y a impulsar proyectos personales y laborales. En la habitación: en un rincón especial, puede contribuir a relajar la mente antes de descansar. El descanso reparador también forma parte de la prosperidad, ya que ayuda a tomar decisiones más conscientes y equilibradas.

Lea más información: El poderoso significado de tener una planta lengua de suegra al interior de su casa, según Feng Shui

Otros usos del romero para mejorar la energía: