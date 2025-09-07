5 cuidados clave para la planta lengua de suegra: Riego, luz, temperatura y más para que crezca sana

La planta de suegra, también llamada lengua de suegra, es una de las especies más conocidas en la decoración de interiores, esto se debe a que, sus hojas firmes y puntiagudas le dan un aire fuerte y elegante a cualquier espacio de la casa, lo que la hace destacar en cualquier rincón.

En las floristerías de le ha de destacar bastante, puesto que, una de sus mayores virtudes es la facilidad con la que se adapta. Puede crecer con poca luz o en lugares soleados, sin necesidad de cuidados exigentes, lo que la convierte en la favorita de muchos hogares y oficinas.

Asimismo, se le reconoce la capacidad de mejorar el ambiente. Se cree que contribuye a purificar el aire, generando una sensación de frescura en los espacios cerrados.

5 cuidados clave para la planta lengua de suegra

La lengua de suegra se ha convertido en una de las plantas más queridas, no solo por su aspecto elegante, sino también porque soporta condiciones en las que otras especies se marchitarían con facilidad.

Aun así, si recibe la atención adecuada, no solo se verá más atractiva, sino que también tendrá una vida mucho más duradera. Razón por la que, a continuación, le indicaremos los 5 cuidados claves para tener una planta lengua de suegra perfecta.

Planta lengua de suegra

1. Un buen y moderado riego es fundamental

Esta planta no necesita grandes cantidades de agua, al contrario, un exceso puede dañarla fácilmente. Lo ideal es esperar a que la tierra esté seca antes de volver a regar, ya que sus raíces son muy sensibles a la humedad acumulada

2. Control de luz adecuada

Aunque tolera espacios con poca iluminación, su crecimiento será mejor si recibe buena luz de manera indirecta. Colocarla cerca de una ventana con claridad, pero sin sol directo, la ayuda a mantener un color intenso en sus hojas.

3. Tener una maceta con drenaje

Las floristerías resaltan que, es indispensable que el recipiente tenga orificios o huecos de tamaño acordes a su tamaño para que el agua sobrante salga con facilidad. Ya que, también ayuda a evitar que las raíces se pudran y asegura un desarrollo saludable.

4. Controlar temperatura

La lengua de suegra prefiere climas cálidos y estables. No responde bien a los cambios bruscos de temperatura ni a corrientes de aire frío, por lo que se ha dicho que es mejor mantenerla en un lugar protegido durante temporadas frías.

5. Limpiar seguido sus hojas

Toca tener en cuenta que con el tiempo, el polvo puede acumularse en sus hojas, para evitar que estas se dañen o cambien de color, se ha de recomendar pasar un paño o limpión húmedo de vez en cuando, además esto le permite mantenerse brillante, incluso también le ayuda a respirar mejor y lucir más fresca.