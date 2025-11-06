Concejo de Cali acata recomendación de Procuraduría y suspende elección de Contralor Distrital

El Concejo de Santiago de Cali informó, mediante una resolución que, decidió suspender el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital correspondiente al periodo 2026–2029.

La corporación, abrío la convocatoria el 5 de septiembre de 2025 y publicó los resultados el 9 de octubre del mismo año.

Posteriormente, el procurador delegado segundo para la vigilancia preventiva de la función pública, Samuel Benjamín Arrieta, envió un requerimiento en el que, de manera preventiva, solicitó revisar el proceso debido a una denuncia ciudadana que pedía información específica sobre la convocatoria.

El Concejo respondió al requerimiento el 16 de octubre, pero la Procuraduría, dentro de su actuación preventiva, volvió a solicitar documentación adicional relacionada con el proceso, solicitud que también fue atendida por la corporación.

El 27 de octubre, el procurador requirió formalmente a la Mesa Directiva del Concejo “abstenerse en lo posible, de realizar la elección de contralor hasta tanto se subsanen los vicios identificados y se expidan los actos administrativos correctivos correspondientes”.

Ante esta orden, el Concejo informó lo sucedido a las personas que integraban la terna definitiva para la elección del contralor y decidió suspender el proceso de convocatoria pública en cumplimiento del requerimiento de la Procuraduría.

Asimismo, la corporación comunicó la decisión a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad contratada para adelantar el proceso, para que adopte las medidas necesarias conforme a las observaciones del ente de control.

Previo a la suspensión, 14 concejales habían enviado una carta a la Mesa Directiva solicitando revocar el proceso y reiniciarlo desde la etapa de observaciones al borrador del decreto.

“Solicitamos adoptar la siguiente decisión: la REVOCATORIA INMEDIATA del proceso de elección de Contralor Distrital de Santiago de Cali, para el periodo 2026-2029, desde la resolución número 200.2.2-261 del 28 de julio del 2025, acatando así los requerimientos y recomendaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación”, expresaron en la carta a los concejales.

La carta, dirigida al los concejales Edison Lucumí (presidente) y las vicepresidentas Tanía Fernández y Ana Erazo, fue firmada por Carlos Arias, Audry María Toro, Henry Peláez, Andrés Escobar, Juan Felipe Murgueitio, Fabio Alonso Arroyave, Carlos Pinilla, James Agudelo, Carlos Patiño, Marlon Cubillos, Daniela Plaza, Alexandra Hernández, Luis Fernando Salazar y Edison Giraldo.

Finalmente, el miércoles 5 de noviembre, el Concejo de Cali emitió la resolución que formaliza la suspensión de la convocatoria, decisión tomada “por advertencias de la Procuraduría”.

Cabe recordar que la terna de aspirantes al cargo de Contralor Distrital estaba conformada por Gustavo Alberto Barrientos Velázquez, Ligia Amanda Gallego Blandón y Diego Mauricio López Valencia.