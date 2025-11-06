Juez inadmite información sobre supuesto aporte de Nicolás Petro a campaña de Gustavo Petro

Según la defensa de Nicolás Petro en los certificados del Consejo Nacional Electoral y otros que fueron emitidos por la Casa de Nariño se habría negado supuestos aportes de Nicolás Petro a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además, de celebración de contratos y entrega de hojas de vida.

El Juez Hugo Carbonó fue enfático en afirmar que no se está investigando a Nicolás Petro por supuestos aportes a una campaña presencial, por lo que lo consideró impertinente y podría generar un debate político

“Por estas razones, igualmente, se consideran para el juzgado impertinentes e inconducentes las certificaciones oficiales expedidas por la Casa Nariño, en las que se deja constancia de que el procesado no realizó reuniones o gestiones contractuales ante la Presidencia de la República, y sin admiten las respuestas emitidas por el Consejo Nacional Electoral”, manifestó.

Otras pruebas

Por otra parte, también se inadmitió informes financieros de la campaña presidencial y documentos entregados por el Pacto Histórico

Mientras tanto, el Juez admitió como prueba las declaraciones de Laura Ojeda sobre el principio de oportunidad de Day Vásquez. Manifestó que podría ser utilizado para impugnar la credibilidad de la testigo o refrescar la memoria.

“Además, la declaración versa sobre aspectos directa e indirectamente relacionados con los hechos del juicio, resultando útil para el valor y para valorar la probabilidad de las teorías de la oposición”, sostuvo.

Por otra parte, el Juez admitió la audiencia de imputación de cargos contra los investigadores Juan Camilo López y Víctor Forero, quienes estuvieron detrás del caso de Nicolás Petro. Hay que recordar que ellos fueron capturados en el marco del caso de ‘Pacho Malo’

La audiencia continuará este jueves a las 8:30 de la mañana.