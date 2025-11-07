Tiquetes aéreos y varias declaraciones, nuevas pruebas admitidas en el caso contra Nicolás Petro

El Juez del caso de Nicolás Petro avaló varias pruebas presentadas por la Fiscalía para el juicio oral. Más personas serán llamadas a declarar.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El Juez Hugo Carbonó avaló la solicitud de la Fiscalía para que los reportes de los vuelos entre Day Vásquez y Nicolás Petro sean admitidos, incluso, trayectos y pagos realizados entre los dos durante los años 2020 y 2023.

Según la Fiscalía, durante estas fechas se habrían entregado sumas de dinero tras varias reuniones. Estas pruebas fueron aportadas por el investigador del caso Juan Camilo López.

Varias declaraciones admitidas

Asimismo, el Juez admitió las declaraciones de varias personas ante la Fiscalía, entre ellos, César Emilio Vásquez Buendía, quien es tío de Day Vásquez, Mónica Patricia Lopesierra, un artista vallenato y hasta el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf.

El Juez también admitió entre las pruebas solicitadas de la Fiscalía, algunas imágenes y comunicaciones del celular de Day Vásquez en donde se presume está evidenciado el ingreso de Gabriel Hilsaca a un inmueble para la entrega alta suma de dinero.

Por último, también se admitió declaraciones un oficial de la Policía por conocer, al parecer, la compra de un vehículo por parte de Day Vásquez con dinero en efectivo.

La audiencia continuará este viernes a las 8:30 de la mañana.