“Yo espero que le den al menos 40 años de Cárcel”: Francisco Bernate sobre Juan Carlos Suárez

En el marco del seguimiento al caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven de 22 años golpeado fatalmente durante las celebraciones de Halloween en el centro de Bogotá, el abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia de la víctima, se refirió a las recientes actuaciones judiciales y a las expectativas de condena para Juan Carlos Suárez, el único capturado hasta el momento por el crimen.

Durante su intervención en 6AM de Caracol Radio, Bernate se mostró contundente al afirmar que espera que la condena para Suárez no sea inferior a los 40 años de prisión, basándose en la tipificación del delito como un “homicidio doloso agravado”.

La declaración de inocencia: ¿estrategia jurídica?

Frente a la reciente declaración de inocencia por parte de Juan Carlos Suárez en la audiencia de imputación de cargos, el abogado penalista consideró que se trataría de una maniobra dentro de su estrategia de defensa. “Cuando hay videos y demás, pues es muy difícil sostener una inocencia”, señaló Bernate, haciendo referencia a las contundentes pruebas audiovisuales que captaron la agresión.

El experto también vinculó esta postura con el reciente cambio en el equipo de defensa del acusado, sugiriendo que se estaría buscando “el mejor escenario para él” dentro del proceso legal.

La búsqueda del segundo agresor

Uno de los aspectos cruciales que permanece en desarrollo es la identificación y captura del segundo individuo involucrado en la agresión mortal. Bernate confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya tiene plenamente identificado a este sujeto, señalando que se trata de Ricardo González, identificado como un vendedor ambulante de perros calientes que solía trabajar en la zona de San Victorino.

“Supongo que la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, está adelantando todas las labores para dar con el paradero de esta persona”, afirmó el abogado, expresando confianza en que su captura sería inminente.

Homicidio doloso: la calificación legal del caso

Consultado específicamente sobre la calificación jurídica del hecho, Bernate fue enfático al descartar cualquier figura atenuada como el homicidio preterintencional. “Cuando el ataque es letal, cuando la conducta desplegada tiene la potencialidad de matar, no hay ninguna duda que se trata de un hecho deliberado”, argumentó.

El penalista respaldó la decisión de la Fiscalía de imputar el cargo de homicidio doloso agravado, subrayando que la “letalidad del ataque” demostraba la intención de causar la muerte, especialmente al tratarse de técnicas de pelea que excedían el forcejeo ocasional.

Expectativas de condena y tiempos de justicia

Al ser interrogado sobre la posible condena, Francisco Bernate se ajustó estrictamente al marco legal: “Yo aspiro, y es lo que me dice el código (...) no puede estar por debajo de 40 años, es un homicidio doloso agravado, y eso es lo que la ley nos permite”.

No obstante, el abogado manifestó una preocupación adicional respecto a la duración del proceso, haciendo un paralelo con el conocido caso Colmenares, el cual lleva 15 años sin una resolución definitiva. “Ese sí es un gran desafío que tenemos en Colombia, cómo agilizamos estos procesos”, concluyó, destacando la necesidad de una justicia más expedita para las víctimas y sus familias.