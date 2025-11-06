Tolima recibe a Llaneros en fecha 18 de Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

Regresa la Liga Colombiana tras no tener acción el fin de semana, como es lo usual. En uno de los compromisos más interesantes de esta jornada se enfrentarán Tolima y Llaneros en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por el compromiso correspondiente a la fecha 18 del campeonato.

Este partido podría ir definiendo que equipos aseguren su entrada al Grupo de los Ocho. El equipo Pijao viene de ganarle como visitante a Unión Magdalena 2-0 en la jornada anterior, está en zona de clasificación, ubicándose en la quinta posición con 32 unidades.

Lea también: Tolima vence al Unión Magdalena en Santa Marta y clasifica a cuadrangulares: Resumen del partido

El objetivo principal de los dirigidos por Lucas González es pelear por ser puntero de la Liga, para poder ser cabeza de grupo en los cuadrangulares finales. Teniendo en cuenta que está a solo 2 puntos del líder que es Nacional, con 34 unidades.

¡El último partido del todos contra todos en casa! 🏟️ Vivamos juntos una nueva noche de fútbol en La Hoguera del Indio.



👥 2x1 en tribunas Sur, Oriental y Occidental. Tribuna Numerada sujeta a disponibilidad.



👧🧒 Niños GRATIS acompañados por un adulto con boleta en Oriental y… pic.twitter.com/7ulAQTJs8q — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 5, 2025

Por su parte, Llaneros está en la pelea por ingresar al Grupo de los Ocho. Es décimo con 25 unidades, misma cantidad que Santa Fe, que ocupada la novena posición y a solo un punto de Alianza, que es octavo con 26 puntos.

Las cuentas para el equipo de José Luis García son claras, si quiere disputar la fase final del campeonato debe ganar los dos compromisos restantes, que son ante Tolima y Envigado, así alcanzaría 31 puntos, pero dependería también de los resultados de los demás equipos que también quieren asegurar un boleto a los cuadrangulares.

Le podría interesar: “Este estadio será de talla mundial”: Fico Gutiérrez sobre el nuevo estadio de Medellín

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El compromiso entre Tolima y Llaneros se jugará el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:20 P.M.(hora Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro, para este compromiso el club tolimense ha dispuesto de varias promociones para mejorar la asistencia a la cancha.

El compromiso lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol a Caracol Radio y por el minuto a minuto del portal web.