Video: Insólita expulsión de Sebastián Villa en empate de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz

Sebastián Villa protagonizó un polémico momento en el cierre del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, juego por la fecha 12 del campeonato del fútbol argentino, el cual terminó empatado 0-0.

El atacante antioqueño se marchó expulsado tras recibir una doble amonestación en apenas 54 segundos, dejando a su equipo con dos hombres menos, en el cierre del compromiso disputado en el Estadio Bautista Gargantini.

Villa fue amonestado inicialmente al minuto 45+6, por un fuerte reclamo al árbitro Facundo Tello. Incluso, luego de la amonestación, el colombiano siguió reclamando alevosamente, exponiéndose a una segunda amonestación.

La segunda cartulina amarilla la recibió un minuto más tarde, a los 45+7 minutos, tras un contragolpe para su equipo en el que fue frenado con un falta, respondiendo el antioqueño con una fuerte patada a su marcador. Tello no dudó en amonestar a ambos jugadores y mostrarle la roja a Villa, quien portaba la cinta de capitán.

¡¡INCREÍBLE LO DE VILLA!! El colombiano se ganó la primera amarilla por un fuerte cara a cara con Tello y segundos más tarde vio la roja por una fuerte reacción. La Lepra termina con 9 el clásico.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TNpvovEjr7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

A falta de cuatro fechas, Independiente Rivadavia figura en la casilla 13 del Grupo A del campeonato con 12 puntos, a cuatro puntos de la zona de clasificación, con solo tres puntos más que el colero Aldosivi.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa este campeonato?

Sebastián Villa no ha tenido un buen campeonato con Independiente Rivadavia. A diferencia del certamen pasado, el colombiano solo ha podido aportar un gol y una asistencia en 12 partidos disputados con su equipo.