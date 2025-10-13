Video: Insólita expulsión de Sebastián Villa en empate de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz
El equipo del atacante colombiano terminó jugando con nueve hombres.
Sebastián Villa protagonizó un polémico momento en el cierre del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, juego por la fecha 12 del campeonato del fútbol argentino, el cual terminó empatado 0-0.
El atacante antioqueño se marchó expulsado tras recibir una doble amonestación en apenas 54 segundos, dejando a su equipo con dos hombres menos, en el cierre del compromiso disputado en el Estadio Bautista Gargantini.
Villa fue amonestado inicialmente al minuto 45+6, por un fuerte reclamo al árbitro Facundo Tello. Incluso, luego de la amonestación, el colombiano siguió reclamando alevosamente, exponiéndose a una segunda amonestación.
La segunda cartulina amarilla la recibió un minuto más tarde, a los 45+7 minutos, tras un contragolpe para su equipo en el que fue frenado con un falta, respondiendo el antioqueño con una fuerte patada a su marcador. Tello no dudó en amonestar a ambos jugadores y mostrarle la roja a Villa, quien portaba la cinta de capitán.
A falta de cuatro fechas, Independiente Rivadavia figura en la casilla 13 del Grupo A del campeonato con 12 puntos, a cuatro puntos de la zona de clasificación, con solo tres puntos más que el colero Aldosivi.
¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa este campeonato?
Sebastián Villa no ha tenido un buen campeonato con Independiente Rivadavia. A diferencia del certamen pasado, el colombiano solo ha podido aportar un gol y una asistencia en 12 partidos disputados con su equipo.