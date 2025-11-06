Conozca cómo funcionará el pico y placa en el Km 18 durante el ‘Plan Retorno’ del lunes festivo

Cali, Valle del Cauca

La medida aplicará únicamente para el ingreso a Cali y operará entre las 3:00 y 7:00 p.m., alternando el paso de vehículos particulares según el último dígito de la placa:

Último dígito de las placas pares: (0, 2, 4, 6, 8). Último dígito de las placas impares (1, 3, 5, 7, 9). Entre 3:00 y 5:00 p.m. Entre 5:00 y 7:00 p.m.

Con esta estrategia se busca reducir la congestión recurrente y mejorar los tiempos de desplazamiento en una vía que este año ha registrado 63 siniestros con lesionados y ocho víctimas mortales.

El operativo contará con agentes de tránsito y señalización en siete puntos estratégicos del corredor:

Puntos estratégicos del corredor Kilómetro 18 Vereda San Antonio Kilómetro 12 vía Felidia El Saladito vía La Elvira Retén Forestal Avenida 5 oeste (sector iglesia Terrón Colorado) Portada al Mar

La medida solo aplicará para vehículos particulares, incluyendo híbridos y eléctricos, sin restricciones para motocicletas ni transporte público.

La medida busca disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir los riesgos de siniestralidad y permitir que los viajeros planeen su ingreso a la ciudad con mayor anticipación.