Alerta en Cali: grupos armados ofrecen pagos mensuales, motos, drogas o armas para reclutar menores

Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores — Capítulo 1

En varios barrios de Cali, la infancia tiene límites invisibles. Líneas que separan barrios, comunas y destinos. Los menores juegan fútbol mientras, a pocos metros, reclutadores les ofrecen dinero, motos o poder.

Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2025 se registraron 55 casos de reclutamiento de menores en Colombia. De ellos, 29 corresponden a niños y adolescentes y 26 a niñas, en su mayoría indígenas.

El Valle del Cauca ocupa el séptimo lugar nacional, y Cali se ha convertido en uno de los focos más preocupantes.

El informe de Naciones Unidas advierte que las disidencias de las FARC y bandas criminales están usando redes sociales para atraer a los menores.

“La niñez sigue siendo una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, con graves impactos en sus derechos a la vida, la educación y la protección. Entre 2022 y 2024, la Oficina recibió 788 denuncias de violaciones contra niñas, niños y adolescentes; 474 correspondieron a reclutamiento y utilización”, explicó Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos.

En la capital del Valle, las comunas del oriente y de ladera —especialmente el Distrito de Agua Blanca— concentran los mayores reportes.

Allí, según María Isabel Zarama, directora de Fiscalías en Cali, los grupos ofrecen a los adolescentes una moto, un arma o un pago mensual para sumarse a sus filas.

“Estas estructuras están conformadas casi en su totalidad por jóvenes menores de 25 años. Cuando mueren los líderes adultos, los muchachos que reclutaron años atrás asumen la dirección”, explicó la funcionaria.

La captación digital es hoy una de las principales vías. En TikTok o Facebook, los reclutadores proyectan una imagen de fuerza, poder y dinero, promoviendo la violencia como si fuera una forma de vida.

“Los propios menores ya involucrados contactan a sus amigos, los invitan a trabajar con ellos y les ofrecen dinero o reconocimiento”, añadió la directora de Fiscalías.

La violencia se viraliza, narra el primer episodio del podcast ‘Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores’.

“El reclutamiento, que antes se hacía con amenazas, hoy se disfraza de oportunidad”, alertó Zarama.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reconoce que “de la ciudad se están llevando niños hacia el Cauca y otras regiones del país”. Advierte que este fenómeno constituye un delito de lesa humanidad y exige una respuesta contundente del Estado.

“Necesitamos actuar para proteger a nuestros hijos e hijas”, afirmó.

Pero no todos los menores son reclutados dentro de Cali. Algunos llegan buscando refugio. El director de Derechos Humanos de la Personería Distrital, Jorge Iván Romero, señala que Cali es una ciudad receptora de niños desplazados por el reclutamiento en municipios como Florida, Valle, y el norte del Cauca.

“Algunos son contactados en escenarios deportivos, donde los grupos armados se ganan su confianza con implementos o uniformes, y terminan reclutándolos”, advirtió.

Los barrios más afectados, dice Romero, son del oriente de Cali, como Mariano Ramos, donde muchas familias no denuncian por miedo a represalias.

“Muchas familias reportan desapariciones, pero detrás hay reclutamiento”, insiste la Fiscalía. “Y por miedo, muchos padres callan.”

En el próximo capítulo del podcast conoceremos cómo el Estado intenta frenar este fenómeno y cuáles son las estrategias para recuperar a los jóvenes antes de que sea demasiado tarde.