Reficar interpone tutela contra la DIAN por embargo que pondría en riesgo la soberanía energética

La Refinería de Cartagena, filial de Ecopetrol, radicó una Acción de Tutela como mecanismo transitorio ante el Juez Contencioso Administrativo de Cartagena, para proteger sus derechos fundamentales frente a un inminente embargo de cuentas bancarias por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Refinería advierte que la ejecución de estas medidas cautelares, que podrían ascender a cerca de $ 1.3 billones por el no pago del IVA del 19% por las importaciones de gasolina y diésel en el periodo de 2022 al 2024, más sanciones e intereses, forzaría el cese total de sus operaciones en un plazo de solo siete a once días calendario.

¿A qué se debe la problemática?

El centro de la controversia es el cobro del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a la gasolina y el ACPM que Reficar importa desde su zona franca al Territorio Aduanero Nacional.

Reficar argumenta que el cobro es ilegal, pues el IVA no se ha causado al no existir la base gravable previamente fijada por el Ministerio de Minas y Energía, tal como lo exige el Estatuto Tributario.

La DIAN, a través de conceptos jurídicos, modificó su propia doctrina de manera unilateral y retroactiva, decidiendo inaplicar la norma especial (Art. 465 E.T.) y aplicar la tarifa general del 19%. Reficar sostiene que, si la base gravable estuviera determinada, la tarifa correcta debería ser la reducida del 5%, en virtud del principio de trato nacional.

La inminente materialización del embargo constituye un “perjuicio irremediable” que va más allá de lo corporativo, se advierte en la tutela.

¿Qué argumentos dio Reficar?

Entre los argumentos que se presentan para adelantar el proceso se encuentran los siguientes:

1. Seguridad Energética: Reficar es un activo estratégico que abastece el 100% del combustible de la Costa Caribe y produce el 54% del diésel y Jet del país. La paralización amenaza con una grave crisis energética nacional en pocos días.

2. Impacto Laboral: Se compromete el derecho fundamental al trabajo y el mínimo vital de más de 4.600 trabajadores directos e indirectos.

3. Estabilidad Financiera: Un embargo detendría el flujo de caja operativo y podría activar cláusulas de incumplimiento cruzado en sus obligaciones crediticias, comprometiendo la responsabilidad financiera de Ecopetrol y la Nación.

Por lo tanto, se solicitó al juez suspender los efectos de la Resolución 12812 de 2025 y ordenar a la DIAN abstenerse de embargos y procedimientos de cobro coactivo hasta que se resuelva la disputa de fondo.

