Tres grandes retos enfrenta Colombia en la integración de recursos energéticos distribuidos

Durante el 30° Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), Francisco Gáfaro, representante de la Agencia Internacional de Energía Renovables (IRENA), expuso los principales desafíos del sistema eléctrico colombiano ante el crecimiento de actores que generan y demandan energía distribuida.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento, organizado por el Comité Asesor de Comercialización (CAC) y el Consejo Nacional de Operación (CNO), reúne a más de 900 expertos nacionales e internacionales en Cartagena para debatir sobre el futuro del sector.

Gáfaro destacó que estos retos se intensifican en un sistema que exige mayor confiabilidad, especialmente por la variabilidad de las energías renovables no convencionales, cuyo costo de instalación ha disminuido mientras su capacidad instalada aumenta. Además, el mercado exige mayor eficiencia en los costos de la energía.

Entre los nuevos actores que incrementan la demanda energética se encuentran el sector de la construcción (por calefacción y refrigeración), la industria (por procesos térmicos y transporte eléctrico), y los centros de datos impulsados por inteligencia artificial.

Los tres retos clave identificados por IRENA son:

1. Redes de distribución: Fueron diseñadas para alimentar demanda, no para recibir energía distribuida. Esto puede provocar aumentos de tensión o inyecciones de energía que superan la capacidad de los circuitos.

2. Seguridad sistémica: La integración de pequeños generadores requiere normas que aseguren su conexión continua, especialmente en situaciones críticas. Esto demanda un conocimiento profundo de la red y herramientas para modelar y pronosticar con precisión.

3. Flexibilidad: Es un concepto nuevo en Colombia, esencial para manejar la variabilidad e incertidumbre de la transición energética sin comprometer la confiabilidad del sistema.

“Es necesario alinear los intereses de los usuarios con los del sistema”, concluyó Gáfaro.