Contingencia en planta regasificadora no generó impacto en abastecimiento de combustibles: Ecopetrol

Cartagena

Ecopetrol confirmó que la contingencia que se presentó por una falla eléctrica en la planta de regasificación de Cartagena no generó impactos en la producción de hidrocarburos ni en el abastecimiento de combustibles.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde la capital de Bolívar, Rafael Guzmán vicepresidente de hidrocarburos de Ecopetrol, confirmó que la compañía tomó precauciones para no tener serios impactos. Por ejemplo, la empresa redujo el gas de inyección en algunos campos.

“Nos fuimos a mínimos operativos y en algunos sitios tomamos riesgos calculados y mitigados. Impactos no hemos tenido. En unos campos del Meta, nosotros tenemos generación con gas y esto lo tenemos con la confiabilidad que nos da también el sistema de energía eléctrica. En algunos campos, nosotros utilizamos la reinyección del gas para producir hidrocarburos. Hemos tenido que bajar esa reinyección y ahí también el impacto lo hemos podido mitigar”, explicó.

Rafael Guzmán también explicó que Ecopetrol se vio en la obligación de adelantar el mantenimiento de varias plantas que consumen gas en las refinerías de Cartagena y Buenaventura. Sin embargo, descartó un desabastecimiento de estos combustibles porque se cuenta con suficiente almacenamiento.

“Lo que hicimos ahí fue adelantar unos mantenimientos de algunas de las plantas que consumen gas. Al estar en mantenimiento, no consumían gas. Por ejemplo, la planta hydrocracking en la refinería de Cartagena se adelantó su mantenimiento. ¿Qué causa un mantenimiento? Pues disminuye la capacidad que tenemos nosotros de producir combustibles, diésel y gasolina, pero, ahí no tenemos ningún impacto en el abastecimiento porque tenemos almacenamiento de estos combustibles”, aseveró.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa admitió que la empresa estatal petrolera hizo un “esfuerzo adicional” para mantener la condición de operación crítica durante dos días más ante la contingencia presentada en la planta regasificadora de Cartagena.

“Hemos hecho el esfuerzo adicional de mantener por dos días más esta condición de operación crítica en la que hemos liberado gas para el mercado y para el sistema, con destino a la generación térmica de la costa que necesita una generación de seguridad que no se puede proveer desde el resto del país”, concluyó Roa.