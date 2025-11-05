Embarcación con casi una tonelada de marihuana interceptan en aguas del Pacífico, Valle del Cauca

En una acción coordinada contra el narcotráfico, unidades de la Estación de Guardacostas de Gorgona de la Armada de Colombia interceptaron una embarcación que transportaba 995 kilogramos de marihuana y un kilogramo de cocaína.

El operativo se desarrolló en el sector de Punta Ají, en el departamento del Valle del Cauca, tras información obtenida por Inteligencia Naval que permitió ubicar la motonave cuando se desplazaba de manera sospechosa con rumbo hacia Centroamérica.

Durante la inspección, los uniformados hallaron 41 costales que contenían sustancias ilícitas. Los tripulantes, cinco en total tres de nacionalidad nicaragüense y dos colombiana fueron capturados.

Cargamento

Los capturados y el material incautado fueron trasladados hasta un puerto seguro, donde personal de la SIJIN de la Policía Nacional realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH).

Golpe al narcotráfico

Según estimaciones de la Armada de Colombia, con esta operación se evitó el ingreso de más de cinco millones de dólares a las finanzas de las estructuras narcotraficantes que operan en el Pacífico colombiano.

Contrabando Ampliar

De igual forma, se impidió la comercialización de más de 167 mil dosis de droga en las calles, afectando la cadena de distribución internacional del narcotráfico.