Cali se prepara para la séptima Bienal Internacional de Danza

Cali, Valle del Cauca

Del 11 al 17 de noviembre, más de 500 bailarines de siete países llegarán a la ciudad para participar en la séptima Bienal Internacional de Danza, un evento que desde hace más de una década ha convertido a la capital del Valle en punto de encuentro para quienes entienden el cuerpo como lenguaje.

Organizada por Proartes, la Bienal trae un programa diverso que va del folclor a la danza contemporánea, con 28 funciones en distintos escenarios y un foco especial en Cataluña, desarrollado junto al Instituto Ramon Llull.

Angels Margarit que viene como parte del Foco Catalán, nos habló sobre su pieza ‘Obelisco 505’: “‘Sólo Para Habitación de Hotel’, que en este caso se llama ‘Obelisco 505’ porque toma el nombre de cada habitación de cada hotel al que va. Es una pieza del año ’89 que no acaba, sucede en un loop dentro de la habitación, siendo esta una instalación performativa. La dramaturgia de la pieza se adapta a los elementos de cada habitación, en este caso para Cali, les traslado algo muy intimo de una época determinada, con un concepto que se puede ver contemporáneo, pero con un lenguaje y una tecnología que pertenecen a otra época.”

Pero la Bienal no se queda solo en el espectáculo. Su apuesta por la formación y la creación se refleja en becas, residencias y laboratorios que apoyan a nuevas generaciones de artistas. Este año se destacan proyectos de Orkeseos y Movedizo Danza (Bogotá) y del colectivo MEC (Cali), además de procesos de investigación en distintas regiones del país.

“Tendremos diversos géneros; hay un foco en danzantes de comunidades indígenas de Colombia, también estará la Veronal de Barcelona, que es uno de los grupos más importantes del mundo en danza contemporánea, a su vez está el foco en Cuerpo Caribe, que nos presenta diversas manera de bailar en el Caribe Colombiano y se le puede sumar la visión de la danza y la relación con la arquitectura y mucho más”, dice Juan Pablo López, director artístico de la Bienal.

El componente internacional incluye nombres de peso como el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana (México), el Ballet Ciudad de São Paulo (Brasil), el Ballet Preljocaj (Francia), Leo Lerus (Martinica), Panzetti Ticconi (Alemania) y Ruth Childs (Suiza–EE. UU.), entre otros.

Con más de 224 mil espectadores y 4.250 bailarines en sus seis versiones anteriores, la Bienal de Cali sigue siendo una de las citas culturales más importantes del país. Juan Pablo López, director artístico de la Bienal, nombra a Cali como la capital de la danza colombiana y mundial.