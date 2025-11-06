“No se puede lavar las manos, por más presidente que sea”: Cepeda a Petro por toma del Palacio

Congreso

El senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que el presidente Gustavo Petro no está exento de responsabilidad por los hechos durante la toma del Palacio de Justicia hace 40 años en Bogotá.

“Fecha luctuosa para los colombianos. Magistrados, magistrados auxiliares, empleados, asesinados por el M-19 en alianza con el narcotráfico de Pablo Escobar. Me parece que aquí no se le ha pedido suficiente perdón a las víctimas, ni se puede lavar las manos ningún miembro del año 19, por más presidente de la República que sea”, declaró Cepeda.

El expresidente del Congreso enfatizó en que “realmente es una fecha que los colombianos debemos honrar, abrazar a la justicia colombiana, abrazar a los descendientes de los magistrados, de los empleados de ese Palacio de Justicia. Y son fechas que no se pueden volver a repetir en Colombia”.

El senador conservador consideró que por actos como el holocausto en el Palacio de Justicia es que “esta lucha contra el narcotráfico, contra los grupos irregulares hay que aceptarla”.