María Fernanda Cabal, Luis Murillo, Mauricio Gómez y Juan Carlos Cárdenas hablan de educación

En el 5X20, el espacio de Hora20 de Caracol Radio para escuchar las propuestas de los candidatos, las ideas y las soluciones que los aspirantes a la presidencia le ofrecen a los electores hablaron los precandidatos sobre sus soluciones en materia de educación, cómo enfrentar la deserción escolar, cómo mejorar la calidad y la cobertura, así como las ofertas en término digitales y de acceso a internet. También se conversó sobre el PAE, el cierre de brechas entre regiones y las garantías de acceso a la educación superior,

María Fernanda Cabal, precandidata por el Centro Democrático, planteó la necesidad de mejorar y ampliar programas como el PAE al tiempo que se fortalece un programa que existió hace más de 30 años en el país bautizado “Nueva escuela”, en el que se capacitaba maestros y no se necesitaba infraestructura para ofrecer educación de calidad. Habló de la necesidad de trabajar en la metodología del aprendizaje con especial énfasis en la lógica matemática, además, resaltó la importancia de trabajar en conectividad.

Frente a la educación superior, habló de la manera como la educación privada y la pública se alimentan, además, de la necesidad de ofrecer herramientas para el trabajo de hoy, independiente de la carrera en la que se esté formando el estudiante.

Para Juan Carlos Cárdenas, precandidato de La Fuerza de las regiones, el principal problema de la educación es cómo cerrar las brechas marcadas, “cuando se empieza a ver desempeños y resultados por departamento se encuentran diferencias marcadas por departamentos, las cuales son diametralmente opuestos a resultados de ciudades pequeñas, entonces tenemos que ser capaces de reformular la manera como abordamos brechas y en capacidades”. Señaló la importancia de trabajar en una mejor asignación de recursos, sobre todo, por el dinero que se recibe en las regiones, sin embargo, enfatizó que esa asignación debería estar acompañada de indicadores de desempeño y medición de productividad.

Sobre temas como Fecode, dijo que el nuevo mandatario deberá llegar a enfrentarse al magisterio y rebarajar los procesos de formación y sincerar la conversación, “acá entra entonces la educación pertinente, educación para el trabajo, flexibilizar contenidos académicos por región, enseñar cosas diferentes de acuerdo a la vocación del territorio”.

Luis Gilberto Murillo, precandidato por firmas, señaló que es importante concentrar la política pública en educación en temas como salud mental, reinsertar al país en el contexto internacional con una red global que permita la internacionalización de los estudiantes. También habló de un modelo de cierre de brechas demográficas, socioeconómicas y territoriales, “el lugar donde se nace y la familia donde se nace o los ingresos no puede determinar su futuro”.

Sobre la educación superior, dijo que se debe trabajar en la posibilidad de mejorar la oferta y pertinencia en las regiones a los jóvenes, “al estudiante no se le pude imponer una ruta para formarse, el estudiante tiene agencia, pero no hay oferta, y toca garantizar acceso a crédito blanco, no reembolsable, tiene que usar mecanismos y es la oportunidad de ingresar al sistema y a la oferta de la universidad pública que no se puede reducir y esa competencia es sana, pero se debe distribuir mejor, hay concentración de oferta en educación superior en ciertas ciudades”. Por último, habló de traer al país modelos como el “community college” que funciona en otros países y que ofrece al estudiante la forma de seguir su propia ruta de formación a través de la flexibilidad, si hay deficiencias en la educación media.

Mauricio Gómez Amín, precandidato por el partido Liberal, señaló que el principal problema de la educación es la salud mental y que, por tanto, esta se debe combatir desde la política pública para evitar muertes por matoneo y problemas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes, “no necesitamos los mejores abogados o ingenieros, necesitamos los mejores seres humanos, eso se trabaja en infancia, preescolar, tener asignatura para que el colectivo entienda lo bueno o malo que puede ser, aparte de eso, cuando hablamos de cobertura es importante, pero 400 mil niños están por fuera del sistema en periferia”. De otro lado, dijo que buscará dar todas las herramientas y así como se lleva la salud a la casa en trabajo preventivo, también se debería llevar la educación a casa, “hacer una revisión cuadra por cuadra, localidad por localidad de quienes faltan por qué no van y qué hay que hacer para que vaya”. También señaló el trabajo con el sector privado y hacer alianzas público-privadas para garantizar inversión de empresarios y construir cobertura, calidad, tecnología y pertinencia.

