Declaraciones de Day Vásquez, Máximo Noriega y Gabriel Hilsaca, admitidas en juicio de Nicolás Petro

En medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el juez Hugo Carbonó admitió que la Fiscalía pueda usar en el juicio contra Petro Burgos las diligencias de recepción de testimonio de Day Vázquez Castro, el 28 de abril de 2023, y de Máximo Noriega Rodríguez, del 2 de mayo del mismo año, ante la Procuraduría. Asimismo, la de Gabriel Elías Hilsaca el 15 de septiembre de 2023, ante la Fiscalía.

Carbonó explicó que dichas declaraciones de Vásquez y Noriega fueron admitidas porque los testigos serán llevados al juicio oral por la Fiscalía, lo que “garantiza el derecho de confrontación y contradicción de las partes, conforme al principio de publicidad y defensa que rige el sistema penal acusatorio”.

Mientras que para el caso de Gabriel Hilsaca, la defensa de Petro Burgos había pedido la inadmisión de la declaración, argumentando que fue obtenida sin la presencia ni conocimiento de los abogados. Sin embargo, Carbonó determinó que la diligencia se practicó dentro de la fase de investigación, es decir, antes de la imputación formal, por lo que la Fiscalía no estaba obligada a citar a la defensa.

Cabe recordar que, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del cuestionado empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, habría entregado un total de 400 millones de pesos en efectivo a Nicolás Petro Burgos.

Inicialmente, en las audiencias se mencionó que la Fiscalía tenía pruebas de una entrega de 200 millones de pesos. Sin embargo, Gabriel Hilsaca, en sus declaraciones posteriores, confirmó que el monto total entregado a Nicolás Petro ascendía a 400 millones de pesos.

Mientras que, según las declaraciones de Day Vásquez, Noriega habría sido el encargado de recibir y entregar personalmente a Nicolás Petro grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo 600 millones de pesos, presuntamente, provenientes de Samuel Santander Lopesierra.

Noticia en desarrollo...