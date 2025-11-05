La gran fiesta cultural de Barranquilla: comienza FILBAQ 2025

La segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe –FILBAQ 2025– se extenderá hasta el 9 de noviembre de 2025, transformando la plaza de la Paz en un gran escenario para la palabra y el pensamiento que incluye más de 200 actividades literarias, artísticas y académicas.

En detalle, esta segunda versión rinde un merecido homenaje al sociólogo Orlando Fals Borda y su legado cultural en el marco del centenario de su natalicio, teniendo en cuenta el concepto de “sentipensar”, que será la inspiración de una programación que busca unir conocimiento, identidad y transformación social. Habrá espacios de reflexión, conferencias, exposiciones y conversatorios sobre su pensamiento y vigencia en el Caribe contemporáneo.

El alcalde Alejandro Char reiteró la invitación para que los barranquilleros se sumen al evento cultural. “Estamos felices, mañana todos invitados porque vienen personajes que nos van a sorprender con su relato, y bueno, no solamente es la Feria Internacional del Libro, sino que también BAQ.ART, entonces mañana 5 de noviembre, Barranquilla se viste de cultura totalmente”, expresó Char.

Se contará con la presencia de figuras como Joanne Rappaport, Matilde Eljach, Javier Ortiz Cassiani y Edgar Rey Sinning. La experta en la obra de Fals Borda, Joanne Rappaport, participará gracias al apoyo del Banco de la República.

Barranquilla BAQ.ART

Con la realización de BAQ.ART, se realizará la primera muestra de Arte Contemporáneo con más de 200 obras y 100 artistas. Con exhibiciones, el arte se expresará en lugares emblemáticos como la Fábrica de Cultura, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y el Pabellón de Cristal del Gran Malecón.Una muestra del Museo del Oro, gestionada por el Banco de la República, formará parte de la gran galería de arte.

La participación institucional estará presente con más de 15 universidades que estarán vinculadas, junto a editoriales, bibliotecas comunitarias y colectivos literarios, promoviendo la interlocución entre la masa científica y las comunidades.