Martes 4 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Bajo observación médica permanece un joven que fue agredido con arma blanca tras una fiesta de Halloween en Armenia, los familiares denuncian falta de protocolos de seguridad

Un lamentable hecho de intolerancia se registró a las afueras del centro de convenciones de la ciudad donde se desarrollaba una fiesta de disfraces. Allí un joven estudiante de la Institución Universitaria EAM fue agredido con golpes y arma blanca por varias personas lo que originó que fuera trasladado de urgencia a un centro asistencial.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, la madre de la víctima Sandra Viviana Sánchez manifestó que la situación se presentó en el momento de la salida del evento cuando su hijo intervino en una agresión contra uno de sus compañeros por lo que desafortunadamente la emprenden contra él.

Sostuvo que a raíz del hecho su hijo recibió tres puñaladas en diferentes partes del cuerpo y a pesar de estar herido siguió recibiendo golpes hasta que sus compañeros mediaron logrando rescatarlo.

Relató que no había servicio de paramédico y no hubo intervención efectiva de las autoridades por lo que su familiar fue trasladado en un vehículo particular al hospital San Juan de Dios de la ciudad donde llegó inconsciente.

A través de un comunicado los organizadores del evento se pronunciaron sobre el hecho lamentando lo sucedido y aclarando que ocurrió fuera del perímetro de la fiesta.

A raíz de lo anterior sostienen que el caso estaba fuera del alcance del equipo de seguridad por lo que agradecieron el apoyo de los organismos de socorro y autoridades por garantizar la atención oportuna de los involucrados.

Durante el puente festivo no se registraron homicidios en el Quindío, aunque la intolerancia no para porque una mujer fue capturada tras agredir con arma blanca a su excompañero sentimental

En la madrugada del domingo 2 de noviembre se registró un hecho de intolerancia al interior de un establecimiento nocturno en el municipio de Circasia. Una mujer de 56 años de edad había agredido con arma blanca a su excompañero sentimental de 34 años por lo que la Policía intervino y logró su captura.

Al respecto, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que este puente festivo fue relativamente positivo puesto que no se registraron hechos de criminalidad que dejaran víctimas mortales, sin embargo, las riñas e intolerancia fueron las que no dieron tregua.

En cuanto a la lesión ocurrida en el municipio de Circasia, expresó que la persona agredida por su expareja no interpuso una denuncia penal y por fortuna el hecho no pasó a mayores porque las heridas no fueron de gravedad.

A propósito, en el barrio Santander de Armenia en medio de una fiesta se presentó una riña con arma blanca que dejó un joven de 25 años lesionado y que fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera de las lesiones

Un motociclista falleció en aparatoso accidente de tránsito en Armenia, las autoridades también entregaron balance sobre la caravana de motos por la celebración de Halloween

En la madrugada de este domingo 2 de noviembre se presentó un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones de la glorieta del conjunto residencial La Arcadia en la ciudad.

De acuerdo con el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño el caso no está relacionado con la caravana de Halloween.

Explicó que un motociclista identificado como Sebastián Gálvez de 35 años de edad, por razones que están en investigación, perdió el control y chocó contra el separador de la vía falleciendo de inmediato en el lugar de los hechos.

Asimismo, el funcionario entregó un balance ante la multitudinaria participación de motociclistas a la caravana programada en la noche del sábado 1 de noviembre por diferentes sectores de la ciudad.

El funcionario dijo que en materia de movilidad los resultados fueron positivos puesto que no se registraron accidentes de tránsito gracias a los compromisos asumidos en las distintas reuniones con líderes moteros de la mano con la alcaldía, Policía y Ejército.

Fue claro que establecieron los respectivos controles que dejaron como balance la imposición de 14 órdenes de comparendo y 13 vehículos inmovilizados.

De otro lado, en la noche del lunes festivo se registró un hecho inusual en el barrio Villa Liliana de Armenia. Un vehículo particular cayó a un hueco en medio de las lluvias y de obras que se adelantan en el sector. Los dos ocupantes por fortuna resultaron ilesos a pesar de lo aparatoso del hecho.

La comunidad evitó un intento de suicidio en el puente La Florida de Armenia, la mujer fue trasladada a un centro asistencial

En la mañana del lunes festivo 3 de noviembre en el puente La Florida de la ciudad se registró una emergencia relacionada al parecer con un intento de suicidio.

Precisamente una persona estaba intentando lanzarse al vacío y gracias a la oportuna reacción de la comunidad que transitaba por la zona se evitó una tragedia. Los transeúntes dieron aviso a los organismos de socorro que arribaron al lugar y realizaron el traslado a un centro asistencial.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad indicó que cuando arribaron al lugar una ambulancia estaba atendiendo a la mujer que se encontraba sobre el puente.

Así que la intervención de los organismos de socorro se generó por la información que entregó la mujer en cuanto a que un hombre se habría lanzado al vacío, sin embargo, cuando realizaron la búsqueda en la zona fue descartada la situación.

Reconoció que es complejo el tema por la inestabilidad emocional y mental de la persona que entregó el reporte inicial, pero debido al protocolo establecido establecieron la verificación en terreno.

Recordemos que la línea de atención en salud mental es 311 730-6678 que es operada desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE

En Armenia las autoridades investigan acto de vandalismo en la sede del Deportes Quindío, los mensajes amenazantes iban dirigidos al máximo accionista del equipo cafetero

En la madrugada del sábado 1 de noviembre se registró el acto de vandalismo en contra de la sede del Deportes Quindío ubicada en el barrio La Castellana al norte de la ciudad.

Precisamente hubo daños en la fachada al parecer con piedras y fueron pintados con grafitis las paredes y el piso del lugar con mensajes alusivos al mayor accionista del equipo Hernando Ángel, uno de ellos como “Hernando Ángel venda o muera” y señalamientos por el fracaso en el Torneo Dimayor de la B.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que una vez tuvieron conocimiento de la situación de inmediato iniciaron las labores de verificación de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

También destacó que dispusieron de un grupo de Policía Judicial para que iniciara las indagaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y posterior judicialización.

Fue claro que desde la administración municipal rechazan este tipo de actos vandálicos en contra de la institución deportiva del departamento.

No es la primera vez que se presentan este tipo de hechos en la sede del lugar, años atrás incluso fue lanzado un artefacto explosivo.

Desde hoy martes 4 de noviembre hasta el 17 de noviembre se inicia la fase pedagógica y de socialización sin comparendo del nuevo pico y placa para vehículos particulares y motos en Armenia que será en toda la ciudad de lunes a viernes de 7 de la mañana siete de la noche y la medida de comparendos iniciará el 18 de noviembre.

Taxistas en Armenia celebran medida de pico y placa que se ampliará para vehículos particulares y motos

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío y líder de taxistas, Juan Carlos García explicó que la medida fue discutida ampliamente en el comité de tránsito y transporte por lo que considera es muy válida ante la congestión que se vive actualmente producto de las obras viales que desarrollan desde la administración municipal.

Enfatizó que la modificación también evidencia lo que será la situación al futuro con el avance de las obras y con temporadas con mayor flujo de vehículos como es la de fin e inicio de año.

Por su parte líderes moteros en la ciudad rechazaron la implementación de la medida en especial por la falta de un estudio de movilidad sobre la importancia y pertinencia de la medida y la falta de organización de los agentes de tránsito para controlar el tráfico en la ciudad

Desde el pasado 30 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Vías (Invías) inicio el cierre parcial de la vía Cajamarca - Calarcá, entre los kilómetros 37+0260 y 38+0400, con el propósito de ejecutar la construcción del puente Perales, una obra estratégica que busca reducir riesgos por inestabilidad de taludes y fortalecer la conectividad vial entre el Quindío y el Tolima. El cierre se mantendrá hasta el 31 de julio de 2026.

El puente Perales garantizará la operatividad y seguridad vial en un sector históricamente afectado por la inestabilidad de taludes, que ha provocado cierres, pérdida de banca y afectaciones en la movilidad. Su construcción permitirá eliminar el paso por una zona de riesgo, brindando una conexión más segura y eficiente entre el centro y el occidente del país.

Durante el periodo de ejecución, el Invías implementará un Plan de Manejo de Tráfico que permitirá la movilidad controlada en el sector, con paso alterno de vehículos y señalización preventiva, bajo la supervisión permanente del personal técnico y operativo.

La inversión total del proyecto asciende a $30.000 millones, destinados a la construcción de una estructura tipo viga cajón de concreto armado, con una longitud total de 250 metros.

El Instituto recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, atender la señalización instalada en la zona y seguir las indicaciones del personal autorizado. Asimismo, invita a los transportadores y viajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Invías sobre el estado de la vía y los horarios de paso controlado.

Cayó banda delincuencial dedicada a hurtos en fincas turísticas del Quindío y Valle del Cauca, las autoridades investigan un caso en un Glamping en el municipio de Salento

En efecto fue desarticulada la banda delincuencial denominada ‘Langostas’ donde encapuchados ingresaban a fincas turísticas en los municipios de Circasia, Montenegro en el Quindío y Sevilla en el Valle del Cauca con el fin de cometer millonarios hurtos.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que con este importante resultado operativo se pudo esclarecer un caso de homicidio y tortura y siete hurtos a diferentes fincas campestres por un valor aproximado de 400 millones de pesos.

Sostuvo que uno de los hechos con mayor gravedad fue el que se registró en el año 2024 en la vereda La Cabaña del municipio de Circasia donde falleció Jairo Damelines Cardona, según dictamen de medina legal tenía fractura de fémur, múltiples heridas con arma cortopunzante en su cuerpo y un disparo con escopeta.

Destacó que el cuerpo fue enrollado en un colchón y dejado en zona boscosa de la finca y que, de acuerdo con las investigaciones se logró determinar que este hecho se presentó por intento de hurto, donde el occiso al parecer tendría una fuerte suma de dinero producto de la venta de una finca.

Asimismo, se refirió al hecho que denunciaron turistas extranjeros a través de redes sociales sobre el robo de equipos tecnólogos en un Glamping en el municipio de Salento.

Aseguró que una vez conocieron de la denuncia establecen todo lo pertinente para esclarecer el hurto que estaba avaluado en 30 millones de pesos, pero cuestionó que ya en diferentes publicaciones se hable de 100 millones.

Resaltó que verificaron con los administradores del lugar las condiciones de seguridad y avanzan en el proceso investigativo evaluando imágenes en los sistemas que tienen allí.

Dio a conocer que hay un tema que le llama mucho la atención es que estos casos se dan cuando las personas dejan sus elementos en determinado lugar y cuando llegan ya no los encuentran, pero todos están asegurados por eso están revisando ese punto.

Gracias a las gestiones adelantadas por la gobernación del Quindío a través de la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, y al aporte económico de algunos municipios del departamento, la morgue departamental será una realidad. Este proyecto permitirá mejorar las condiciones físicas y de funcionamiento de este importante espacio al servicio de la salud pública y la administración de Justicia.

El recorrido técnico, liderado por la gerente de PROYECTA, Lina Marcela Roldán Prieto, contó con el acompañamiento del secretario departamental de Salud, Carlos Alberto Gómez Chacón; el equipo técnico de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Quindío; y el contratista encargado de la ejecución. Durante la visita se revisaron las áreas a intervenir y se definieron las acciones necesarias para garantizar un proceso eficiente.

Las obras contemplan el mantenimiento y mejoramiento del lugar, y la adecuación de un área superior a los 50 metros cuadrados que optimizarán la infraestructura, los sistemas técnicos y las condiciones sanitarias, con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado y digno para el manejo de los procedimientos forenses.

La entrega de medicamentos sigue siendo la principal queja de ciudadanos en Armenia, la Personería Municipal establece diariamente acciones de tutela para interceder ante la crisis

La personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos indicó que es recurrente la dificultad con algunas EPS por eso a diario realizan acciones de tutela con el objetivo de garantizar el acceso a la salud como en la entrega de medicamentos y que se ordenen los procedimientos respectivos. Aseguró que el problema de salud es estructural y no se resuelve desde los territorios puesto que es competencia de la nación que incluso requiere de una reforma legislativa.

En cuanto a la entrega de medicamentos, dio a conocer que es claro que se registra escasez de algunos medicamentos donde los usuarios van a reclamar y le entregan solo pendientes.

Como es habitual el DANE reveló las cifras de desempleo para el trimestre julio - septiembre del 2025 donde Armenia se ubicó en el puesto 12 entre las 23 ciudades principales del país.

Precisamente la capital quindiana registró una tasa de desempleo del 9,1% que comparado con el mismo periodo del año anterior que fue de 10, 8% refleja la disminución a un dígito.

El tema que sigue preocupando es el de la informalidad puesto que según el DANE aumentó ya que en el trimestre de julio a septiembre de 2024 registraba 41,9% y en ese mismo trimestre de este año en 42,7%.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Quindío, Diego León Caicedo destacó el resultado que se genera en cuanto a que el desempleo está a la baja.

“Si bien es cierto los porcentajes que se establecen a nivel nacional frente al desempleo ha disminuido lo que sí se hace frente a un análisis muy juicioso de este tema es que han aumentado los porcentajes de informalidad”, mencionó.

A pesar de lo anterior dijo que cuando se establece un análisis más detallado sobre la situación se evidencia el incremento de la informalidad.

“Entonces, particularmente aquí en el Quindío hemos evidenciado que las faltas de oportunidades de empleo, porque no hay empresas que garanticen realmente unas condiciones laborales con todo la carga prestacional y laboral que requiere un empleador lo que ha conllevado a que efectivamente la gente tome la decisión de buscar su sustento diario a través de ventas de diferentes formas y pues aumentando de esta manera esa informalidad”, advirtió.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, y el secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, participarán hoy martes 4 de noviembre en el homenaje a la Policía Nacional, por su compromiso con el territorio.

La ceremonia tendrá lugar en la Parroquia San Francisco de Asís, en la Plazoleta de la Quindianidad, a las 10:30 a.m. En el evento, el mandatario municipal entregará 9 camionetas tipo pick up, cero kilómetros, dotadas de elementos técnicos de seguridad exigidos para la prestación del servicio operativo, y que, por un valor cercano a los 1.400 millones de pesos, fortalecerán la seguridad en el municipio de Armenia.

Karim Sirlene Yela Gómez, señorita Armenia, se convirtió en la nueva soberana del Reinado Departamental del Café anoche en Montenegro, y representará al Quindío en el reinado nacional del café en el 2026.

En deportes, el Quindío sumó 12 nuevas medallas en la fase nacional de los Juegos Intercolegiados. En atletismo obtuvieron cuatro medallas: una de oro y tres de bronce. El deportista Camilo Henao se colgó la medalla de oro en los 400 metros planos, categoría juvenil masculina; mientras que Dayana Olave Capote logró el bronce en la misma prueba, en la rama femenina. También se destacaron Jerónimo Andrés Quiroz, quien obtuvo bronce en el hexatlón masculino prejuvenil; y Melany Andrea Botía, que se subió al podio con bronce en los 5.000 metros marcha femenino juvenil,

En levantamiento de pesas, los deportistas quindianos conquistaron ocho medallas: cuatro de plata y cuatro de bronce. Santiago Piamba, en la modalidad de 56 kilogramos, ganó dos bronces, Ana Mosquera, en la categoría de 53 kilogramos, obtuvo dos platas y un bronce; y Sara Rosas, en los 63 kilogramos, logró dos platas y un bronce.

La gimnasta Salomé Vanegas Salazar, formada en las escuelas de formación deportiva del Imdera, brilló con tres medallas en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica, haciendo parte de la Selección Colombia de la disciplina en Argentina.

La quindiana, quien integra la selección nacional, fue pieza clave del conjunto nacional en la categoría AC4, junto a Luz Jade Vásquez, Danna Sánchez, Nicol Iguarán y Saray Torres, y la llevaron a conquistar tres medallas de bronce, una en la competencia general individual, otra en la modalidad de aro y una más en mazas, consolidándose como una de las nuevas promesas del país en esta disciplina.

De otro lado, Caciques del Quindío perdió el partido de ida de la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol de salón masculina, al caer derrotado 3 a 7 frente a Kaporos del Sinú de Montería en el coliseo del Café de Armenia, el partido de vuelta se jugará el domingo 9 de noviembre en el coliseo Happy Lora en Montería a las siete de la noche