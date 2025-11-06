Estaciones de Transmilenio Portal Américas y Biblioteca Tintal dejarán de funcionar temporalmente / Camila Díaz ( Colprensa )

Bogotá D.C

La empresa Transmilenio informó que dos importantes estaciones de dejarán de funcionar temporalmente durante dos días.

Se trata de las estaciones Portal Américas y Biblioteca Tintal , ubicadas en la troncal de la Avenida de las Américas en el sur de Bogotá.

Estas dos estaciones de Transmilenio dejarán de prestar el servicio desde las 10 de la noche del sábado 15 de noviembre hasta el lunes 17 de noviembre. Ese lunes la operación se restablece a las 5:00 de la mañana.

El cierre se debe al desarrollo de las obras de la Primera Línea del Metro.

¿Qué pasará con las rutas alimentadoras de estas estaciones?

“Los servicios alimentadores que tradicionalmente operan desde el Portal de Las Américas operarán en la estación Banderas y los servicios de TransMizonal operarán en los paraderos del entorno del portal”, precisó Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.

La ruta F23, una de las principales de la ciudad, operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

Transmilenio también informó que se tendrá las siguientes novedades operacionales temporales: las rutas E32, A60 y RF 5 Calle 22 funcionarán desde Transversal 86. No operarán en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal, y la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad, traslada su operación al Portal Sur el fin de semana del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.

En cuanto a los servicios zonales: DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas, ubicados para que los usuarios puedan desplazarse en distintas direcciones.

El Sistema también ofrece alternativas de movilidad en TransMiZonal en los paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad que conectan el sector del Portal Américas con los puntos cardinales de la ciudad.