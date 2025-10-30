Alcaldía acompaña a familia de bebé presuntamente abusada por su padrastro

Imagen de Referencia / no al abuso en contra de niños / German Enciso

La Alcaldía de Barranquilla informó que, a través de la Dirección de Primera Infancia y Adolescencia, adelanta acciones de acompañamiento integral a la familia de la bebé de un año y nueve meses que presuntamente fue abusada por su padrastro.

La directora de la dependencia, Patricia Vargas, calificó el hecho como “un caso completamente aberrante” y aseguró que el equipo de la administración distrital actuó de inmediato tras recibir la notificación de un familiar de la menor.

“Es un caso completamente aberrante que quisiéramos que no pasara. La Alcaldía fue notificada el lunes por un familiar y de inmediato nos trasladamos al centro asistencial para acompañar a la niña y a su familia. La ruta ya estaba activada, y los entes competentes como la Fiscalía y el ICBF tienen el caso. Nosotros seguimos brindando acompañamiento psicológico a la madre, a la abuela y, sobre todo, a la menor, visitándolos y haciendo seguimiento mientras esperamos el pronunciamiento de las autoridades”, expresó la funcionaria.

Acompañamiento psicológico y apoyo familiar

Vargas señaló que la Alcaldía continúa brindando apoyo psicológico permanente a la madre de la menor y seguimiento constante a la abuela y a la niña, con el fin de garantizar su protección y recuperación emocional.

Asimismo, reiteró el compromiso de la administración con la protección de la infancia y la denuncia oportuna de cualquier tipo de violencia que afecte a los menores en la ciudad.

“Desde el programa hemos brindado apoyo psicológico a la madre, entendiendo que son momentos muy difíciles. Estamos presentes cada vez que la familia nos permite acompañarlos, con un equipo interdisciplinario de la Alcaldía de Barranquilla que ha estado atento desde el primer momento, tanto en el centro asistencial como en el hogar. Nuestro compromiso es seguir allí, brindando todo el apoyo necesario a la niña y a su madre”, puntualizó.