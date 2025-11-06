Medellín

El Santuario no autorizó realización del IX Festival de La Chicha y la Cultura en el parque La Judea

Pese a la polémica y solicitudes, la alcaldía aseguró que la decisión se toma por preservar el orden público.

Festival de la Chicha. Archivo. Cortesía.

Laura Sampedro

El Santuario, Antioquia

Tras varias discusiones y polémicas sobre la realización del IX Festival de la Chicha, la Alcaldía de El Santuario confirmó que no otorgó permiso para que el evento se lleve a cabo en el parque de La Judea, uno de los espacios públicos más representativos y concurridos del municipio del Oriente antioqueño.

El secretario General y de Gobierno, Farid Rodríguez Causil, explicó que no existe ninguna autorización vigente para el desarrollo del festival, pese a los intentos de los organizadores por obtenerla mediante diferentes acciones judiciales.

“El municipio y sus autoridades no permitirán la realización del evento en La Judea, pues su desarrollo sin permiso constituiría una infracción al orden público y una falta de respeto a las instituciones. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respaldar y rodear a sus autoridades”, señaló Rodríguez Causil.

La Administración Municipal reiteró que sus decisiones buscan garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la ley, y recordó que El Santuario es un municipio democrático donde las autoridades elegidas por voto popular tienen la responsabilidad de velar por el orden público.

¿Habrá o no festival de La Chicha?

La Alcaldía aclaró que el único espacio autorizado para este tipo de actividades es el Parque Lineal, considerado un lugar amplio, seguro y adecuado para el disfrute ciudadano. Además, rechazó los llamados de algunos sectores políticos que incitan a desconocer la autoridad y reiteró su invitación a la comunidad a mantener la tranquilidad y respetar las decisiones institucionales.

Por su parte, los organizadores del Festival de la Chicha y la Cultura anunciaron que realizarán el evento el próximo 16 de noviembre, asegurando que, amparados en la Constitución Política, llevarán a cabo la novena versión del festival por un solo día. Indicaron que la tarima estará abierta desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y afirmaron que el festival “no es solo un evento, sino una forma de reafirmar el derecho a existir desde la cultura y demostrar que la participación ciudadana también se ejerce con arte, memoria y respeto”.

