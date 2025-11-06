Obra del intercambio de Fábricas Unidas no iniciarán este año, en medio de polémica por pico y placa

Itagüí, Antioquia

El intercambio vial de Fábricas Unidas, una de las obras más esperadas para aliviar la movilidad entre Medellín, Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, no arrancará en 2025. Así lo confirmó el alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, quien señaló que la empresa adjudicataria, Urbans —de origen español—, no ha iniciado los trabajos a pesar de contar con los recursos asegurados en el convenio con el Gobierno Nacional.

La situación revive la controversia por el pico y placa vigente en la Autopista Sur, una medida adoptada ante la congestión creciente y las obras de mejoramiento anunciadas en el corredor. Sin embargo, este intercambio, que debía ser parte de la solución estructural, continúa sin ejecución, aumentando el malestar ciudadano por la ausencia de avances y la prolongación de restricciones viales.

El alcalde señala responsabilidad directa del contratista

Las declaraciones de Torres Sánchez fueron entregadas al medio local Ciudad Sur, donde detalló que el contratista ha presentado excusas constantes y no cuenta con la capacidad real para iniciar la obra. “No, el contratista no ha arrancado la obra, el contratista saca un montón de justificaciones y excusas para arrancar la obra y no hay ninguna otra excusa. Tenemos el recurso económico que ha de ir al Gobierno Nacional a través del convenio y el contratista no ha arrancado”, afirmó.

El mandatario explicó que la Administración emprendió acciones judiciales para lograr la caducidad del contrato y recuperar la capacidad de contratar nuevamente. “Ya arrancamos unas acciones judiciales, porque la ventaja que tengo es que no le he entregado un solo peso al contratista”.

Graves líos en España frenan a Urbans

El alcalde también reveló que la empresa Urbans enfrenta un proceso de insolvencia en su país de origen. “Esa empresa Urbans, que es española, tiene un proceso complejo en España. Entró en liquidación o tiene un problema de insolvencia, y su representante legal en su momento va a ser imputado por la justicia penal en España”.

Aunque los problemas judiciales de la firma se originan fuera del país, Torres fue enfático en que el municipio necesita respuestas: “Pero a nosotros no nos compete, ni nos interesa. Lo que nos interesa es que hagan la obra para la cual se ganaron la licitación en la actividad pública, pero que la hagan”.

El proceso para cambiar de contratista puede tardar

El mandatario confirmó que el intercambio no tiene fecha de inicio ni de entrega. “Uno no puede sacar a un contratista de obras a primeras, hay que agotar un trámite judicial y estamos en ese trámite. No te podría decir de plazos porque es lo que me ha pasado este año”.

En enero, según relató, todas las partes estaban listas para iniciar: interventoría, Invías, Findeter y la administración municipal. Sin embargo, Urbans nunca se presentó con capacidad técnica ni financiera. “No arrancamos porque el contratista no tiene la posibilidad, no tiene la voluntad real ni económica para arrancar la obra. Es la realidad que tengo en este momento”.

Torres aseguró que ningún recurso ha sido desembolsado: “La plata del Gobierno está en una fiducia. De ahí no hemos tocado un solo peso ni lo vamos a hacer mientras no arranque la obra”.

Impacto en la movilidad: pico y placa sin obra

La ausencia de avances se vuelve más sensible porque la Autopista Sur opera con pico y placa sectorizado, medida justificada inicialmente por el alto flujo de vehículos y los trabajos previstos en el corredor. Sin embargo, la comunidad señala que el intercambio de Fábricas Unidas debía ser una de las soluciones a la congestión, y hoy no tiene ni cronograma ni ejecución.