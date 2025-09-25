Plan Padrino e internet gratuito: las propuestas de Héctor Olimpo para los jóvenes en Colombia

Cartagena

El acceso a internet sigue siendo una de las grandes barreras para que los jóvenes de Colombia tengan las mismas oportunidades. Hoy, millones de familias en estratos 1, 2 y 3 no cuentan con conectividad, lo que limita su educación, el acceso al trabajo y la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías.

Ante esta realidad, Héctor Olimpo Espinosa propone un cambio profundo: garantizar internet gratuito para todos los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en el país. Para él, el internet no puede ser un privilegio, sino un derecho básico que abra las puertas a la educación, al empleo y al emprendimiento.

“Cuando fui alcalde de Sincé, logré que el municipio se convirtiera en el primero del país en tener internet gratuito. Esa experiencia me mostró que la conectividad transforma vidas. Hoy quiero llevar esa misma oportunidad a toda Colombia, para que ningún joven quede excluido”, aseguró Olimpo.

Su propuesta no se queda solo en la conectividad. También busca crear centros tecnológicos regionales en el Caribe, el Pacífico, los Santanderes y otras zonas estratégicas del país. Estos espacios serían focos de innovación y atracción de inversión, con el fin de que las regiones no dependan solo de Bogotá o Medellín para generar empleo y oportunidades.

“Es inaceptable que el 80% de las nuevas startups se concentre en dos ciudades. Con estos centros tecnológicos, los jóvenes de todas las regiones podrán estudiar, trabajar y crear empresas sin tener que abandonar su tierra. Queremos que ese 50% de jóvenes que piensa en irse del país, se quede y construya futuro aquí”, añadió.

Pero la transformación no solo pasa por la tecnología. Olimpo reconoció que en Colombia hay millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque nunca han tenido una oportunidad. Para enfrentar esta realidad, presentó el Plan Padrino, un programa de apoyo directo a la juventud.

Este plan entregará un apoyo mensual de 500 a 700 mil pesos durante un periodo de hasta 18 meses a miles de jóvenes, para que tengan el empujón que necesitan para construir su futuro. El proyecto ofrece tres caminos:

Estudiar gratis una carrera técnica, con posibilidad de continuar a nivel profesional. Crear un negocio o emprendimiento con capital semilla y acompañamiento técnico. Acceder a incentivos otorgados a pequeñas y medianas empresas para que los vinculen directamente al mercado laboral.

“No es un regalo, es una oportunidad. Mi gobierno no cargará jóvenes, mi gobierno empujará jóvenes hacia delante. Colombia será diferente cuando nuestros muchachos tengan la oportunidad de estudiar, emprender o trabajar en su propia tierra”, afirmó.

En su trayectoria, Héctor Olimpo ha impulsado programas con enfoque social y juvenil, como Sucre Escucha, que atendió a jóvenes en temas de salud mental, maternidad temprana y exclusión. Su visión es clara: un país con oportunidades reales para la juventud es un país más seguro y con menos violencia.

Además, planteó la necesidad de un Estado facilitador: “El gobierno no puede ser enemigo del emprendimiento ni de la juventud. Necesitamos un Estado que acompañe, que escuche y que genere confianza para invertir y crecer desde las regiones”.

Finalmente, Olimpo hizo un llamado a superar la división política y a pensar en un proyecto común: “Colombia necesita un liderazgo que una y que piense en el futuro de los jóvenes y de sus regiones. La conectividad universal, el Plan Padrino y el desarrollo tecnológico son el primer paso para lograrlo. Esa es la Colombia Diferente que proponemos”.