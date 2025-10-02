Héctor Olimpo responde a Petro: en Sucre no privatizamos hospitales ni EPS de paramilitares

El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa fue protagonista de un cruce de mensajes con el presidente Gustavo Petro en la red social X. Todo comenzó después de que Espinosa cuestionara lo que calificó como la “chambonería” y el “chantaje” del actual Gobierno. Ante esas críticas, el jefe de Estado respondió acusando al exgobernador de Sucre de haber privatizado la red hospitalaria del departamento y de haber permitido la presencia de EPS ligadas a paramilitares.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Olimpo desmintió de manera tajante esas acusaciones. “Nosotros no privatizamos ningún hospital en Sucre, ni EPS de paramilitares, ni nada de eso. Eso es un invento del presidente. Es un comentario extraño, como de alguien que está disvariando”, aseguró.

El precandidato también explicó que durante su administración se buscó fortalecer el sistema de salud del departamento con la creación de una nueva EPS pública, con financiamiento asegurado, que buscaba responder a las fallas históricas de los hospitales. Sin embargo, según dijo, el Ministerio de Salud del actual gobierno frenó esa iniciativa e impuso un proceso de fusión que hoy tiene a los hospitales al borde del colapso.

Críticas al Gobierno Petro y a su gestión en salud

Espinosa insistió en que el Gobierno nacional ha actuado con improvisación en el manejo de la salud. “Se prometió ayudar al proceso de fusión hospitalaria en Sucre y nunca lo hicieron. Como todo lo de este gobierno, se quedó en anuncios”, señaló.

El dirigente político también cuestionó la falta de entrega oportuna de medicamentos y procedimientos médicos en todo el país. “Las quejas de los usuarios se han multiplicado en un 40%. Eso no lo inventa la oposición, lo vive la gente de a pie que no encuentra atención médica ni acceso a tratamientos”, dijo.

En su intervención, subrayó que mientras el Ministerio de Salud insiste en que los medicamentos sí están llegando, la realidad que registran las cifras oficiales y las quejas ciudadanas muestra un panorama crítico.

Acusaciones de participación indebida en política

Otro punto de la entrevista giró en torno al rol del presidente Petro en la vida política del país. Olimpo Espinosa señaló que el mandatario participa activamente en debates de campaña, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad.

“Si lo que hace Petro lo hiciera un alcalde o un gobernador, ya estaría suspendido por la Procuraduría. Pero la Comisión de Acusaciones no actúa, y el presidente parece tener licencia para delinquir”, manifestó.

“El cambio que no fue”

Finalmente, el precandidato resumió su visión sobre el actual Gobierno con una frase contundente: “El cambio que no fue”. Para Espinosa, el país atraviesa un momento crítico en materia de salud y gobernabilidad, en gran parte por la falta de coherencia y planeación de la administración Petro.

Con estas declaraciones, Héctor Olimpo Espinosa no solo respondió a los señalamientos presidenciales, sino que también reforzó su perfil como uno de los precandidatos que busca posicionarse en la contienda electoral de 2026, con un discurso enfocado en la crítica a la gestión del Gobierno actual y en la defensa de su trayectoria en Sucre.