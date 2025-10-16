Héctor Olimpo afirma que Santa Marta y el Caribe están “asfixiados” por el centralismo bogotano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santa Marta

El precandidato presidencial Héctor Olimpo advirtió que Santa Marta y el Caribe colombiano están “asfixiados” por el centralismo, y reiteró su propuesta de crear la Región Autónoma del Caribe como una vía para restarle poder al Gobierno Nacional y devolverle oxígeno a las regiones.

“Colombia puede ser diferente, pero requiere un cambio de modelo, un cambio de chip. En mi gobierno, voy a crear la Región Autónoma del Caribe como seis regiones más autónomas en Colombia, para quitarle poder al Gobierno central y empoderar a la gente”, señaló Olimpo.

El exgobernador de Sucre aseguró que el país necesita un liderazgo que entienda las realidades locales y que actúe desde el territorio.

Con este mensaje, Olimpo afirmó que busca posicionarse como el vocero del Caribe frente a la concentración de poder en Bogotá y plantear un modelo de Estado donde las decisiones y los recursos se manejen desde las regiones.