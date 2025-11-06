El gobernador de Boyacá Carlos Amaya anunció que ya arrancó el Pacto Raíz y Futuro

“Ya tenemos hoy el documento Conpes aprobado que garantiza los recursos de la torre de alta complejidad del Hospital San Rafael de Tunja, lo que quiere decir que ya es un hecho que hay $115.000 millones", Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá - Caracol Radio

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya le salió al paso a las críticas del senador, Ciro Ramírez sobre los recursos para financiar el Pacto Raíz y Futuro que firmó con el presidente, Gustavo Petro el 14 de agosto en el municipio de Sotaquirá.

Recordó que el Pacto Bicentenario que firmó con el presidente, Iván Duque se demoró dos años en comenzar, mientras que el que suscribió en Sotaquirá con el presidente, Gustavo Petro que compromete recursos por más de 2.5 billones de pesos, ya arrancó.

“El Pacto Bicentenario que yo firmé con el presidente Iván Duque, del Centro Democrático se firmó en el año 2019 y apenas en el 2021 se contrataron las obras, es decir, pasaron 2 años. Entonces que el senador salga hoy a decir que, porque dos meses después no se han contratado obras, es una farsa, y me parece que debería revisar lo que pasó con el presidente Duque”.

Anunció los avances en las gestiones con el Gobierno para la consecución de los recursos y posterior ejecución de las obras.

“Ya tenemos hoy el documento Conpes aprobado que garantiza los recursos de la torre de alta complejidad del Hospital San Rafael de Tunja, lo que quiere decir que ya es un hecho que hay $115.000 millones para la torre de alta complejidad más los $25.000 millones para la dotación de la Unidad Materno Infantil”.

Frente a los proyectos de educación y vías, el gobernador Amaya aseguró que siguen avanzando.

“Revisamos el Conpes de Educación y no solo están los $200.000 millones para Boyacá, sino que hay muchos más recursos y con el Invias ya estamos adportas de firmar un convenio para el componente de vías. También el componente de agua tenemos unos recursos garantizados y también tenemos unos $1000 millones, del ministerio de Comercio para la planta de transformación productiva”.

Dijo el gobernador que con las entidades del gobierno nacional se está avanzando satisfactoriamente, mientras que los recursos del departamento ya están en ejecución.

“Los recursos que se tienen que materializar en Confis, Conpes, en convenios, vigencias futuras para el Pacto Raíz y Futuro no solo se está avanzando, sino que se está avanzando de una manera más rápida que la vez pasada cuando el presidente Duque, que se demoraron 2 años en eso. Nosotros creemos que en estos meses antes de terminar el año ya vamos a poder llegar más o menos a la materialización de la mitad de los recursos del Pacto y esperamos el siguiente año se pueda hacer la otra mitad en Boyacá. Los recursos que comprometimos nosotros ya están casi en un 50% en contratación y en ejecución, como por ejemplo la maquinaria amarilla que ya está llegando”.

El senador, Ciro Ramírez había publicado recientemente respuesta del ministerio de Industria, Comercio y Turismo a un derecho de petición sobre los recursos para financiar algunos proyectos del pacto suscrito con el Gobierno en el mes de agosto en Sotaquirá. En su momento aseguró que los proyectos no tienen recursos del gobierno nacional.