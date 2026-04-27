Más de 2.700 JAC eligieron dignatarios en Boyacá sin alteraciones de orden público

Con una participación masiva y sin alteraciones de orden público, se llevaron a cabo las elecciones de Juntas de Acción Comunal en el departamento de Boyacá, un proceso que involucró a más de 2.700 organizaciones comunitarias en todo el territorio. La jornada, considerada clave para la democracia local, contó con acompañamiento institucional y mecanismos de seguimiento en tiempo real.

Desde la Gobernación, la secretaria de Gobierno, Alejandra Pico, destacó la normalidad del proceso y el compromiso de las comunidades. «...Tuvimos cero alteraciones de orden público y garantizamos que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto...», señaló, resaltando el trabajo articulado con autoridades y organismos de control.

El único inconveniente registrado ocurrió en una Junta de Acción Comunal de Puerto Boyacá, donde las lluvias impidieron la realización de la votación. Sin embargo, en términos generales, el balance fue positivo y permitió renovar los liderazgos comunitarios que desempeñan un papel fundamental en la gestión local.

En los próximos días, las juntas deberán presentar la documentación correspondiente para el reconocimiento oficial de sus dignatarios. Este proceso reafirma la importancia de la organización comunitaria en Colombia, especialmente en zonas donde las JAC son el principal canal de interlocución entre el Estado y la ciudadanía.