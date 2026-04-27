“Que me traigan el cuerpo de mi chino”: Luis Muñoz, padre del ciclista Cristian Camilo Muñoz

Ventaquemada

Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, había sufrido una fuerte caída el pasado 18 de abril durante la disputa del Tour du Jura, en Francia. El incidente le provocó una grave lesión en la rodilla que, aunque en principio fue tratada, terminó agravándose con el paso de los días. Posteriormente, el corredor se trasladó a Asturias junto a su equipo, el NU Colombia, donde su estado de salud empeoró, obligando a su hospitalización e intervención quirúrgica.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, las complicaciones fueron irreversibles y murió.

Luis Muñoz, padre del pedalista, está destrozado y pidió apoyo para repatriar su cuerpo.

“Por favor que me traigan el cuerpo de mi chino. Es que me dicen que de pronto me lo traen cremado, no sumercé, por favor”.

Recordó que había hablado con su hijo recientemente. Tenía programado regresar a Colombia ayer y resulta que se complicó en un abrir y cerrar de ojos. “Se me fue mi chinito, eso es muy duro para nosotros”.

Don Luis recordó que el martes 21 de abril había hablado con su hijo.

“El martes hablamos y me dijo que ahora sí estaba preocupado porque es que la pierna ya estaba demasiado inflamada. Hablé el domingo y el sábado y que él regresaba este domingo y resulta que no sumercé, se complicó y es que fue en un abrir y cerrar de ojos”.

Relató cómo fue el accidente que finalmente le quitó la vida.

“Él me comentó que el sábado en la carrera que hubo en Francia en la subida se colgó un poquitico y se fue detrás de unos carros y adelante frenaron y uno no se fue por su derecha, sino se mandó a la izquierda, el chino ya iba allá y con el espejo lo sacó a la montaña y ya ahí fue donde le dañó la rodilla donde se cortó”.

Aseguró que la herida no era grave y recordó cómo superó un accidente similar en Boyacá.

“Uno miraba que eso no iba a pasar a mayores porque es que si me chino en Ciénega se cayó y se dañó la rodilla y así terminó en ciclomontañismo, le colocaron 3 puntos en Ramiriquí internos, pero lo cocieron bien y yo lo traje para mi casa y esa vez todo salió perfecto. Que sí se tenía miedo, que vaya a ser del huesito de la rodilla si estuviera tocado, pero gracias a Dios no, el chino siguió normalmente su deporte”.

Don Luis Muñoz, les pide a las autoridades colombianas que le ayuden a repatriar el cuerpo de su hijo Cristian Camilo para despedirlo en familia en su casa de Ventaquemada.