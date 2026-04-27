Venta de lotes ilegales en Tunja: ofertas engañosas dejan a compradores en riesgo jurídico

La comercialización irregular de terrenos en zonas no aptas para urbanización vuelve a encender las alarmas en Tunja, donde la administración municipal ha advertido sobre la proliferación de ofertas engañosas, especialmente en áreas rurales cercanas a la vía hacia Villa de Leyva. A pesar de las restricciones legales, estos predios continúan siendo promocionados como proyectos de vivienda, lo que representa un alto riesgo para los compradores que invierten sus ahorros sin garantías jurídicas.

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El fenómeno no es nuevo, pero ha tomado fuerza en plataformas digitales como Facebook, donde los lotes son ofrecidos bajo esquemas que, según expertos, pueden derivar en un limbo legal para los adquirentes. La normativa es clara: en suelo rural no se pueden desarrollar urbanizaciones ni subdividir predios para vivienda múltiple, sin embargo, esta prohibición es ignorada sistemáticamente por quienes impulsan estos negocios.

Las consecuencias para los compradores son graves: imposibilidad de construir legalmente, falta de acceso a servicios públicos y ausencia de escrituras individuales. Más allá de las advertencias oficiales, el problema evidencia fallas estructurales en el control urbano y en la vigilancia institucional.

Este escenario refleja una problemática recurrente en el mercado inmobiliario de Boyacá, donde la falta de regulación efectiva permite que se repitan esquemas que afectan directamente a la ciudadanía.