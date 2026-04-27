Exalcalde de Puerto Boyacá responde a denuncia por contrato de obra en Puerto Serviez

Puerto Boyacá

Hace unas semanas fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el exalcalde de Puerto Boyacá, Jicly Mutis Isaza, y algunos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por presuntas irregularidades en el contrato No. 9677-PPAL001-1220-2023 de $79.000 millones destinado a obras de protección contra la erosión e inundación del río Magdalena.

Frente a estas acusaciones, Mutis Isaza aseguró que la Alcaldía de Puerto Boyacá no tuvo participación directa en la celebración ni ejecución del contrato. Según explicó, el proyecto fue aprobado y se firmó un acta de inicio, pero nunca se realizaron aportes económicos ni desembolsos desde el municipio.

“El proyecto se aprobó, lo contrataron, hicieron acta de inicio, pero en ningún momento se hizo desembolso económico y fue directamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el contratista. El municipio como tal, en el proceso contractual no participó, fue mera gestión”, señaló Mutis.

El exalcalde también afirmó que la oposición política ha aprovechado el tema para presentar denuncias sin ofrecer soluciones a las necesidades de la región. Recordó que durante su administración se adelantaron otros proyectos, como la construcción de 200 viviendas —ya en etapa final— y la gestión para el malecón turístico de Puerto Boyacá, que aún espera aprobación y cumplimiento de requisitos ambientales.

“Hoy, obviamente, pues ustedes saben que en estos ejercicios políticos se alborota la oposición y hacen denuncias, a cualquiera lo pueden denunciar por diferentes temas, pero como alcalde del municipio nunca tuve que ver directamente con la realización de dicho contrato, simplemente fue la gestión”, aseguró el exmandatario.

Mutis Isaza recalcó que se siente tranquilo frente a la denuncia, pues sostiene que la responsabilidad del contrato corresponde en su totalidad a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Yo lo expliqué en un comunicado que saqué en días anteriores frente al tema y es el contratista directamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la cual fue la que hizo el análisis, hizo el proceso contractual, hizo la asignación del contratista, pero como lo digo, no hubo tampoco aporte de recursos. Hubo acta de inicio, pero en ningún momento hicieron desembolso en anticipo”, puntualizó.

La investigación continúa en curso y se espera que las autoridades determinen si hubo o no irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la protección del río Magdalena.