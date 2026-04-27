No hay acuerdo entre comunidad y Pollos ElDorado en Moniquirá.

La tensión entre comunidad, autoridades y sector privado continúa escalando en Moniquirá, donde habitantes de al menos seis veredas denuncian afectaciones ambientales derivadas de la operación de la empresa Pollos ElDorado. A pesar de la instalación de una mesa de diálogo con participación del Ministerio de Ambiente, la Alcaldía y voceros ciudadanos, el encuentro terminó sin acuerdos, lo que mantiene la incertidumbre y la protesta en el territorio.

Las comunidades aseguran que la actividad avícola está generando impactos negativos sobre el entorno y la salud pública, situación que, según denuncian, no ha sido controlada de manera efectiva por las autoridades competentes. Durante la reunión, los habitantes presentaron un pliego de peticiones en el que exigían medidas correctivas y, en algunos casos, la suspensión temporal de las operaciones para mitigar los daños.

José Agudelo, vocero de los afectados, cuestionó la falta de voluntad de la empresa para concertar soluciones. «...No tuvieron voluntad de diálogo ni poder de decisión a la hora de darnos una solución...», afirmó, al tiempo que advirtió que la compañía no contaría con todos los requisitos ambientales exigidos, como planes de manejo, contingencia y mejora.

Mientras tanto, entidades como el Ministerio de Ambiente y CorpoBoyacá anunciaron visitas técnicas y la evaluación de la situación para emitir conceptos en los próximos días. Sin embargo, la comunidad mantiene las manifestaciones y exige acciones concretas, en un conflicto que refleja las dificultades de conciliación entre desarrollo económico y protección ambiental en zonas rurales.