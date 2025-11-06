Desarticulan en el área metropolitana de Bucaramanga a la banda delincuencial “Los de la M”

Bucaramanga

En una contundente operación desarrollada por tropas del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fue desarticulado el grupo de delincuencia organizada conocido como Los de la M, al servicio del grupo criminal Los del Sur, quienes venían generando zozobra en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga y Floridablanca, Santander.

La labor de inteligencia dominante del Gaula Militar Chicamocha y el trabajo articulado con el CTI de la Fiscalía, permitieron ejecutar 18 diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura de 16 integrantes de esta estructura delincuencial, entre ellos su principal cabecilla conocido con los alias de Monsalve, La M, León Jaramillo, El Patrón, entre otros.

De las capturas realizadas, 14 fueron por orden judicial y dos más en flagrancia. De acuerdo con las investigaciones, este grupo delincuencial liderado por alias Monsalve, tenía un rol clave dentro de la organización Los del Sur. Este sujeto sería el encargado de coordinar actividades delictivas en el área metropolitana, como hurtos en la modalidad de fleteo, secuestros, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos por disputas de control territorial.

Con la captura de alias Monsalve no solo se afectó la conexión directa con alias Carnal, cabecilla principal del grupo de delincuencia organizada Los del Sur, sino también la pérdida del apoyo y coordinaciones con el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, neutralizando sus intenciones de expansión a otras regiones de Santander, a través de estos grupos.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los delitos de secuestro simple, homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Durante esta acción también se logró la incautación de dos automóviles, una motocicleta, más de tres mil gramos de estupefacientes, un arma de fuego con sus proveedores y cartuchos, 22 teléfonos celulares de distintas marcas, más de 47 millones de pesos en efectivo y tres anillos de oro con simbología alusiva a Los del Sur, así como elementos que evidencian el poder económico y logístico de esta organización criminal.