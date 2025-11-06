Más de 500 mil usuarios de Nueva EPS sin atención médica en Clínica La Magdalena en Barrancabermeja

Bucaramanga

La Clínica La Magdalena, en Barrancabermeja, suspendió la atención a los usuarios de la Nueva EPS por una deuda que supera los 30 mil millones de pesos, según confirmaron los directivos del centro asistencial.

“Nos vemos en la necesidad de suspender la atención a los usuarios de la nueva EPS, debido a la falta de pagos oportunos por parte de esta entidad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no detener el servicio, incluso asumiendo con recursos propios las obligaciones pasadas”, aseguró Karen Sarmiento, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena.

La clínica informó que continuará prestando los servicios de urgencias vitales, pediatría y ginecoobstetricia, priorizando los casos de riesgo.

Por su parte, el director médico Luis Fernando Castro advirtió que la falta de pago compromete la estabilidad del personal de salud y el abastecimiento de insumos.

“El no pago de los servicios afecta la continuidad de la atención médica y compromete al personal y los recursos necesarios. Pedimos al gobierno y las autoridades de salud que intervengan para proteger el derecho a la salud de nuestros usuarios”, señaló Castro.

Ante el panorama, la Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja anunció que se realiza seguimiento activo a la situación e informó que los usuarios de la Nueva EPS pueden acudir a la Clínica San Nicolás, Forpresalud, el Hospital Regional del Magdalena Medio y los centros de salud de la ESE Barrancabermeja, donde se garantizará la atención oportuna.

La administración distrital reiteró su compromiso con la garantía del derecho a la salud y confirmó una reunión entre la Nueva EPS y la Clínica La Magdalena para buscar una solución definitiva a la crisis.