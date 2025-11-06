Bucaramanga

Piden al gobierno nacional liberar $1 billón de pesos para atender la emergencia vial en Santander

Congresista solicitó que los recursos destinados a la vía Bucaramanga–Pamplona se redirijan para atender la emergencia en la Transversal del Carare y la vía Bucaramanga a Bogotá.

Cristian Avendaño, representante a la cámara Santander

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

El representante a la cámara por Santander, Cristian Avendaño, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda liberar un billón de pesos para enfrentar la emergencia vial en la Transversal del Carare y la ruta A45.

Avendaño, lo que propuso es que los recursos, originalmente destinados a la vía Bucaramanga–Pamplona, permanezcan en el departamento con el fin de financiar una solución para las vías Bucaramanga–Bogotá y la Transversal del Carare, ambas hoy en crisis, por lo que llamó, falta de mantenimiento y planeación.

sobre su petición Cristian Avendaño explicó...

El congresista también recordó que los santandereanos han pagado más de 448 mil millones de pesos en peajes, pero que la inversión en mantenimiento no alcanza ni el 15% de lo recaudado.

