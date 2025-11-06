Mehdi Fouladvand, traductor del libro de Gustavo Petro ‘De la Lucha al Poder’ (Fotos: Suministradas).

Cuando analizo a Petro veo que aún está viva la lucha contra el sistema: Mehdi Fouladvand

El libro ‘De la Lucha al Poder’ se ha convertido en un éxito destacado para Editorial FANUS desde su lanzamiento en agosto de 2025.

La obra, centrada en la trayectoria y memorias del presidente Gustavo Petro, agotó rápidamente tres ediciones y despertó gran interés tras sus recientes intervenciones internacionales.

El autor, Mehdi Fouladvand, realizó una cuidadosa labor de selección y adaptación de discursos, entrevistas y textos autobiográficos, creando una obra original que luego tradujo al persa.

Ante la alta demanda, FANUS proyecta ampliar su distribución a mercados internacionales y aspira a alcanzar un millón de ejemplares vendidos para finales de 2026. En este contexto, Fouladvand pasó por los micrófonos de 6AM para hablar de esta publicación.

