Denuncian al presidente Petro ante Comisión de Acusación por el presunto delito de lavado de activos

Colombia

El profesor y experto anticrimen financiero, Juan Carlos Portilla, radicó dos denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y lavado de activos.

Según argumenta Portilla, la denuncia por falsedad en documento se debe a que aunque el pasado 26 de octubre el presidente Petro afirmó en su cuenta de X que está separado de verónica Alcocer desde hace dos años, en un formulario público de la Presidencia de la República sobre la declaración de bienes rentas y conflictos de interés del mandatario el 11 de noviembre de este año, “consignó a la señora Verónica Alcocer como su cónyuge o compañera permanente”.

Explica además el profesor y experto anticrimen, que la denuncia por lavado de activos responde a su inclusión en la lista Clinton.

“Todos los colombianos merecemos saber la verdad: la corrupción pública es un flagelo que fractura la confianza ciudadana. Investigar estas presuntas conductas es un deber de la justicia para proteger el Estado de derecho y recuperar la decencia pública”.

Ante esto, Portilla solicita como pruebas a la Comisión de Acusación la información bancaria del jefe de estado, reportes de “operaciones sospechosas” sobre las cuentas del presidente, Verónica Alcocer, su círculo familiar y asesores, y análisis y reportes de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Tras radicar la denuncia agregó el experto que “le corresponde a la Comisión de Acusación recibir la denuncia y adelantar la investigación preliminar conforme a sus atribuciones constitucionales, a fin de determinar si existen méritos para la formulación de acusación”.