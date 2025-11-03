Diego Arias no se confía tras la goleada al América: “Está lejos de estar definida la serie”

Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. El Verdolaga tomó ventaja gracias a las anotaciones de Juan Bauza (35′), Matheus Uribe (49′), el gol olímpico del canterano Juan Manuel Rengifo (64′) y Alfredo Morelos (67′).

El equipo paisa se llevó la delantera en Medellín y ahora buscará mantener su ventaja en el partido de vuelta, donde se definirá al clasificado a la final del campeonato 2025. De avanzar nuevamente, esta sería la tercera ocasión consecutiva en la que Nacional disputa el último partido de la Copa Colombia.

NAL 🆚 AME |⏱️| 90+4' | 4-1 | Final del compromiso.



¿Quedó definida la serie de la Copa Colombia?

En la rueda de prensa posterior al partido, Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, se mostró satisfecho con el resultado obtenido en Medellín y aseguró que el equipo espera mantener la ventaja en Cali, donde se preparan para afrontar el duelo decisivo.

“Coincido en que ganamos un primer tiempo de la serie, pero no está definido y hay que preparar bien ese duelo en Cali para superar a ese equipo. Sabemos la calidad de jugadores que tienen y tener conciencia de lo que hicimos bien, así como lo que debemos mejorar”, indicó inicialmente el entrenador.

Desde que llegó Diego Arias a Nacional para reemplazar a Javier Gandolfi, el club no ha perdido ningún partido de los diez que han disputado bajo la dirección del entrenador de 40 años: “Ningún entrenador puede jugar y es pura disposición de los jugadores. Cada partido se desarrolla algo que se planifica, pero todo tiene que ver con ellos. Es un trabajo de muchas personas que están en Atlético Nacional en diferentes áreas para que el primer equipo lo pueda trabajar”.

Por último, el entrenador resaltó que aunque tomaron ventaja en el partido de ida, todavía no está definida la clasificación a la final de la Copa Colombia, además de que tendrán que corregir los errores que se presentaron: “Está lejos de estar definida la serie, trataremos de preparar el partido de vuelta muy bien para superar ese buen equipo que tiene el América de Cali, la forma de superar eso es sabiendo qué podemos mejorar y lo que tenemos que seguir haciendo para siempre subir el nivel del equipo”.

