Alejandro Restrepo, molesto con el arbitraje: “Poco se jugó por situaciones del VAR”

Independiente Medellín venció por la mínima diferencia a Envigado, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. Diego Moreno fue el que le dio la ventaja al Poderoso de la Montaña al minuto 84, en el estadio Polideportivo Sur.

Ahora el conjunto de Alejandro Restrepo deberá mantener o ampliar la ventaja en el duelo de vuelta, el cual se llevará a cabo en el Atanasio Girardot, escenario deportivo que definirá quien será el equipo que clasifique a la final de la Copa.

📸 ¡@DIM_Oficial 𝗴𝗮𝗻𝗼́ 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱! ⚽



Marcador final: ENV 0 - 1 MED#LoDamosTodo pic.twitter.com/RzUJfydGRg — DIMAYOR (@Dimayor) November 3, 2025

Alejandro Restrepo le agradeció a la hinchada

Posterior al partido, el director técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, asistió como es habitual a la conferencia de prensa, en donde hizo su respectivo análisis del partido, le agradeció a la hinchada por su acompañamiento en el Polideportivo Sur y se refirió a lo que será el partido de vuelta.

“En el entretiempo tuvimos un poco más de calma, lo hablamos y mejoramos las ubicaciones de nuestros hombres. Para el segundo tiempo se notó con la intención de las posiciones de Baldomero y el ‘Chino’ Sandoval, aunque poco se jugó por distintas situaciones del VAR”, inició hablando el entrenador sobre las modificaciones que se realizaron en el juego.

Restrepo continuó, reconociendo el buen contrincante al que se enfrentó en el duelo de ida: “Hay que darle mérito al rival porque replegaban completamente con nuestros carrileros. Tenemos que entrenarlo más y ser tranquilos a la hora de construir jugadas para hundir al otro equipo. Más que la superioridad numérica, nos faltó la cualitativa con más calidad para vulnerar la defensa férrea”.

“Hay un gran respeto por parte del cuerpo técnico del Envigado. Nosotros somos los que nos vamos autocríticos al descanso para intentar encontrar los caminos ante un equipo replegado. Al final, el juego lo gana el que logró vulnerar la portería. Ahora toca cambiar el chip para seguir compitiendo en Liga y esperar el partido de Copa para cerrar la llave”, resaltó Alejandro Restrepo.

Prosiguió con el agradecimiento a la afición del Medellín: “Vino nuestra gente a la cual le agradecemos ese acompañamiento porque vino y nos apoyó hasta el final, disfrutó de un partido donde el equipo tuvo un penal, tuvo otro posible penal, tuvo situaciones en los palos”

Por último, aseguró el técnico que el equipo espera conseguir el cupo a la final de la Copa Colombia en su casa: “Siento que el equipo siempre fue a buscar, tratar de hacer una diferencia en nuestro primer partido, creo que la hicimos así sea mínima, ahorita hay que ir a buscar la clasificación en nuestra casa”.

