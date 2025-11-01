Conozca donde no habrá energía HOY 1 de noviembre en Barranquilla, Soledad y municipios de Atlántico

Personal especializado de Air-e Intervenida desarrollará trabajos en varios sectores de Barranquilla, Soledad y municipios del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Uno de ellos será al interior de la subestación Caracolí. Las obras se llevarán a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para facilitar la labor de los técnicos se requiere suspender el servicio de energía en los barrios Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de Los Manantiales, María de Los Ángeles y Villas de San Antonio en Soledad.

Mientras tanto, en la carrera 32 con la calle 64, en el barrio Nueva Granada, se retirará un poste, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Por otro lado, se adelantarán trabajos de balanceo de cargas en el sector de la calle 4 con la carrera 13, en el sector centro del municipio de Suan.

Adicionalmente, en el barrio Los Robles de Sabanalarga, se llevarán a cabo adecuaciones menores, entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde, en la calle 29A con la carrera 26A.

Más trabajos en Barranquilla

Para el caso del circuito Silencio 10, se presentarán breves maniobras de la siguiente manera: calle 70B con la carrera 39, en el barrio Delicias, entre las 8:00 de la mañana y 9:00 de la mañana; calle 70B con la carrera 41, en el barrio Delicias, entre las 9:05 de la mañana y las 10:00 de la mañana; carrera 47 con la calle 69, en el barrio Colombia, entre las 10:05 de la mañana y las 11:00 de la mañana; calle 57 con la carrera 46, en el barrio Boston, entre las 11:05 de la mañana y las 12:00 del mediodía; carrera 44 con la calle 70, en el barrio Colombia, entre las 12:05 del mediodía y la 1:00 de la tarde; calle 70 con la carrera 41;

Finalmente, la programación de trabajos continuará en la calle 70 con la carrera 47, en el barrio Colombia, entre las 2:05 de la tarde y las 3:00 de la tarde; carrera 47 con la calle 62, en el barrio Boston, entre las 3:05 de la tarde y las 4:05 de la tarde; calle 60 con la carrera 50, en el barrio El Prado, entre las 4:10 de la tarde y las 5:55 de la tarde.