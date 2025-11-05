Universidad del Oriente, una realidad que transformará la educación en Cali

Una promesa para convertirse en un símbolo de transformación educativa y social para los jóvenes del oriente de la ciudad.

La Alcaldía de Cali confirmó que la Universidad del Oriente ya es una realidad en marcha, El anuncio fue hecho por el Alcalde.

“Hoy ratificamos nuestro compromiso con los sueños y el futuro de los jóvenes del Oriente. La Universidad del Oriente no es una promesa, es una realidad que ya comenzó”, afirmó el mandatario.

Nuevo Latir Ampliar

El proyecto contará con el respaldo del Gobierno Nacional y se edificará en un lote que será puesto a disposición por la Administración caleña, con el propósito de garantizar un espacio propio para esta institución de educación superior.

Oferta académica en marcha

Mientras avanzan las obras de infraestructura, la Alcaldía de Cali, a través de la secretaría de Educación, activará una oferta inmediata de educación superior desde el Multicampus Nuevo Latir.

Serán 14 programas académicos los que iniciarán gracias a la alianza con cinco instituciones educativas que se suman a esta iniciativa:

Escuela Nacional del Deporte

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC)

Universidad del Valle (Univalle)

Instituto Técnico de Educación Laboral (Intenalco)

Institución Universitaria INSTEP

Esta primera etapa permitirá que cientos de jóvenes del oriente accedan a formación técnica, tecnológica y profesional sin necesidad de desplazarse largas distancias, facilitando su permanencia en el sistema educativo.

Educación como motor

Durante la sesión de ‘Concejo a los Territorios’, la secretaria de Educación, Sara Rodas, reafirmó el compromiso:

“Con esta iniciativa, la Administración consolida su apuesta por la educación como motor de transformación social, innovación y desarrollo para la ciudad”, puntualizó la funcionaria.

El proyecto no solo busca ampliar la cobertura en educación superior, sino también impulsar la reactivación económica y el desarrollo del oriente caleño, integrando academia, innovación y comunidad.