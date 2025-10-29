Ryan Castro rompe récords con el sold out más rápido del año en Bogotá

Bogotá se prepara para una noche histórica. Este 31 de octubre de 2025, el Coliseo MedPlus recibirá a más de 19 mil asistentes para el SENDÉ WORLD TOUR de Ryan Castro, en lo que ya se considera el sold out más explosivo del año.

En menos de ocho horas, los fanáticos agotaron la boletería a través de TaquillaLive, confirmando el impacto del “cantante del ghetto” en la escena urbana nacional.

La producción, a cargo de CMN Events y Breakfast Live, promete una experiencia de Halloween única, con una mezcla de reggaetón, dancehall, disfraces, luces y visuales inmersivas.

Ryan Castro regresa a su país en el punto más alto de su carrera, con una puesta en escena de alto formato que refleja el crecimiento global del talento colombiano.

El concierto forma parte de su Sendé World Tour, una gira que ha recorrido América y Europa con una producción de talla internacional.

Su álbum Sendé, con éxitos como “Ojalá”, “Sanka”, “Bombastik” y “Pa q vuelva”, ha sido aclamado por medios como Rolling Stone y Billboard Latin, consolidando a Ryan como un fenómeno global.

RYAN CASTRO CORTESIA MEDPLUS Ampliar

“El sold out de Ryan Castro confirma la fuerza de la música urbana nacional y la confianza de los artistas en escenarios como el nuestro”, afirmó Carolina García, gerente estratégica de negocios del Coliseo MedPlus.

Para garantizar una experiencia sin contratiempos, se han dispuesto soluciones de movilidad, incluyendo un parqueadero oficial operado por ParkingLive con capacidad para 1.000 vehículos. Las tarifas son de $35.000 COP para carros y $25.000 COP para motos, con compra anticipada disponible en TaquillaLive.